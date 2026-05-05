Quién es el nuevo novio de Sandra Borghi: así es Pablo Rodríguez y a qué se dedica

El vínculo con Pablo Rodríguez comenzó años atrás, pero fue el destino el que volvió a cruzarlos en un momento clave: ambos habían atravesado separaciones recientes

A los 50 años, Sandra Borghi atraviesa una etapa de transformación personal y profesional. Tras el final de su matrimonio, la periodista inició un nuevo capítulo marcado por proyectos, mayor independencia y una historia sentimental que comenzó de manera inesperada y que hoy ocupa un lugar central en su presente.

El presente de Sandra Borghi tras su separación

Luego de atravesar una ruptura importante en su vida personal, Sandra Borghi decidió enfocarse en una rutina diferente, con más tiempo propio y una mirada puesta en el disfrute. En diálogo con Revista Gente, la conductora explicó que se permite vivir esta etapa con otra perspectiva, más relajada y abierta a nuevas experiencias.

Este cambio no solo se refleja en su vida privada, sino también en su dinámica laboral. Con mayor autonomía, logró reorganizar sus tiempos y compatibilizar sus compromisos profesionales con espacios personales que antes resultaban más difíciles de sostener.

Cómo conoció Sandra Borghi a Pablo Rodríguez

La historia con Pablo Rodríguez no comenzó de forma repentina. Según relató la periodista, el primer contacto se dio años atrás gracias a una amiga en común, Soledad Lladó, quien fue clave en el vínculo.

“Nos conocimos a través de una amiga en común, Soledad Lladó. Ella trabaja con Pablo y es mi mejor amiga”, contó Borghi. En ese entonces, ambos coincidían en eventos laborales, aunque cada uno estaba enfocado en su propia vida familiar.

Si bien existía cierta atracción inicial, la relación no avanzó en ese momento. “A mí me gustó, pero nunca pasó nada más que comentarle a mi amiga esto de ‘qué lindo, interesante, elegante y qué personalidad tiene’”, recordó.

Con el paso del tiempo, el destino volvió a cruzarlos en una situación particular: ambos se separaron el mismo día, aunque se enteraron de esa coincidencia meses después. Ese punto marcó un antes y un después en la relación.

Quién es Pablo Rodríguez y a qué se dedica

El nuevo novio de Sandra Borghi es Pablo Rodríguez, un empresario vinculado al sector turístico que también tiene una faceta artística como músico. Su perfil combina actividad empresarial con intereses culturales, lo que generó una conexión natural con la periodista.

Antes de formalizar la relación, Rodríguez ya formaba parte del entorno cercano de Borghi. Incluso había tenido contacto con sus hijos en distintas ocasiones. “Le prestó unos instrumentos a mi hija Josefina y lo conocieron por Sole”, explicó.

La relación evolucionó de manera gradual, sin imposiciones. Encuentros casuales, proyectos laborales en común y momentos compartidos fueron consolidando el vínculo hasta transformarlo en una pareja.

Cómo fue la reacción de sus hijos y la confirmación del romance

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva etapa es la naturalidad con la que se integró Pablo Rodríguez a la familia. Los hijos de Sandra Borghi ya lo conocían previamente, lo que facilitó el proceso.

Pablo Rodríguez es un empresario ligado al turismo que también desarrolla su costado artístico como músico

Fue Juana, la hija menor de la periodista, quien primero percibió que había algo más que amistad. “Mamá, ¿a vos te gusta Pablo?”, le preguntó en una conversación espontánea. Ante la duda de su madre, la niña respondió: “¡Ay mamá, porque se nota que te gusta y además Pablo gusta de vos!”.

Ese momento marcó una confirmación emocional que luego se consolidó en la práctica cotidiana, con encuentros frecuentes y una convivencia cada vez más cercana.

Viajes, proyectos y una relación consolidada

El vínculo entre Sandra Borghi y Pablo Rodríguez se afianzó también a través de viajes y experiencias compartidas. Según reveló la periodista, la pareja comenzó a viajar junta desde diciembre, aprovechando la flexibilidad de sus agendas.

“No es el primer viaje que hicimos juntos. Ya venimos viajando desde diciembre”, señaló. Entre los destinos visitados se encuentran Cancún, Buzios y Punta del Este, a los que recientemente se sumó Punta Cana.