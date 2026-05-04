Del paddock al césped: Estadio de Miami se apresura a prepararse para el Mundial tras la F1

Gran Premio de Miami

​El Gran Premio de Miami de la Fórmula Uno ya ha quedado atrás, pero el Hard Rock Stadium se encuentra ahora en ‌plena carrera para prepararse para ‌el Mundial de fútbol que comienza el mes que viene.

El astro argentino Lionel Messi estuvo en el paddock del Gran Premio de Miami el fin de semana, visitando a su compatriota Franco Colapinto, piloto de Alpine F1, antes de la carrera del domingo y pisando la alfombra verde con carga estática extendida sobre el campo de juego del estadio, donde los equipos tenían ​sus servicios en carpas.

A ⁠las pocas horas de que terminara la carrera, la atención ya se ‌centraba en iniciar la transformación hacia algo más familiar para ⁠Messi: césped natural y una superficie de ⁠juego apta para el torneo de 48 equipos.

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El estadio de 65.000 localidades de Miami Gardens, sede del equipo de la NFL de los Dolphins, acogerá siete ⁠de los 104 partidos del Mundial: cuatro de la fase de ​grupos, uno de octavos de final, uno en ‌cuartos y el del tercer puesto. El ‌primero será el 15 de junio, entre Arabia Saudita y Uruguay. Cabo ⁠Verde, Brasil, Escocia, Colombia y Portugal también pasarán por allí en la fase de grupos.

Este recinto multiusos, que también celebra partidos de fútbol americano universitario, torneos de tenis y conciertos de rock en una apretada agenda de ​casi 60 ‌eventos con entrada al año, está acostumbrado a funcionar con un calendario muy ajustado y el año pasado ya acogió la Copa Mundial de Clubes de fútbol.

La transformación del estadio, que pasó del Abierto de Tenis de Miami a la Fórmula 1, con la ⁠construcción de infraestructuras y gradas temporales, supuso trabajar sin descanso desde finales de marzo, y todo volvió a empezar el domingo.

Los propietarios del estadio sembraron literalmente las semillas hace meses: los Dolphins son únicos entre las franquicias deportivas profesionales de Estados Unidos por tener su propia granja de césped dedicada específicamente a cultivar la grama para su estadio.

La hierba para el Mundial se ha estado cultivando en ‌las instalaciones de Loxahatchee Groves, de unas 40 hectáreas, a unos 100 kilómetros al norte del estadio, y se transportará a mediados de mayo. La granja puede producir en cualquier momento suficiente césped para 20 campos de juego distintos.

"Probablemente renovamos el césped, dependiendo del calendario de eventos, entre ocho y diez veces al año", ‌explicó Todd Boyan, vicepresidente sénior de operaciones del estadio, a la prensa antes del fin de semana de la F1.

"Ese césped se cultiva de forma profesional y ‌cumple con las especificaciones ⁠que exige la NFL, pero también con las de la FIFA. Nos llevará un día retirar el césped (de la granja) ​y, a continuación, hay un proceso de unos tres días para instalarlo", comentó. "Después, la FIFA se encargará de coser el césped, tal y como hacen en todos los estadios de la Copa del Mundo".

(Editado en español por Carlos Serrano)