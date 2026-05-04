Misterio en Salta: cayó una avioneta con la matrícula borrada y buscan a sus ocupantes

Un tremendo misterio tiene lugar en Salta tras el hallazgo de una avioneta a unos 40 kilómetros de Los Blancos, en el este de la provincia. Tuvo un descenso abrupto durante la madrugada del sábado, que alertó a los vecinos de la zona.

Cuando los efectivos arribaron al lugar constataron que la aeronave se encontraba sin ocupantes. El episodio ocurrió en la finca Los Leones, situada en el límite con Formosa. De acuerdo con los medios locales, la avioneta tenía impresa la bandera de Bolivia.

Los indicios que refuerzan la investigación

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue que el número de matrícula de la avioneta estaba parcialmente borrado, lo que incrementa las sospechas en torno a un posible intento de ocultamiento de su identificación. Si bien en el interior no se encontraron estupefacientes, el caso fue derivado a las áreas de Drogas de la Policía provincial, a Gendarmería Nacional Argentina y a la Justicia Federal.

Otro dato relevante para la investigación es la presencia de huellas de camionetas en las inmediaciones, lo que sugiere que otras personas habrían estado en el lugar y podrían haber abandonado la avioneta poco después de su aterrizaje.

Además se realizan rastrillajes en la zona sin resultados positivos, ya que hasta el momento no se logró dar con ningún tripulante. La investigación continúa bajo la órbita de Gendarmería Nacional Argentina, que busca esclarecer las circunstancias del hecho y determinar el origen y el destino de la aeronave.

Encontraron enterrado a un rapero en su vivienda de Morón

El cuerpo de un hombre, quien se dedicaba a cantar hip hop, fue hallado enterrado en el patio de su casa en los primeros días de abril, ubicada en la localidad de Morón, en el oeste del conurbano bonaerense.

La víctima, de 58 años, era conocido como “Tito” en su barrio y estaba desaparecido desde días atrás del hallazgo, cuando algunos vecinos lo vieron por última vez. Su nombre artístico era Mike Dee e integraba una banda llamada “La Bola Contraataca”, con la que hizo algunas apariciones televisivas.

El macabro hallazgo se concretó en una finca ubicada en la calle Angel Pache al 100, donde el personal policial constató que el cadáver estaba dentro de un pozo ciego, tapado con escombros y hasta con una heladera.

La autopsia confirmó que la muerte fue por un “traumatismo encéfalo craneal grave”. El informe preliminar también indicó que el cuerpo tenía heridas menores, algunas producidas en vida y otras después de la muerte.