Quién es la mamá de Maia Reficco: así es Kati Viqueira

El reconocimiento internacional llegó con su protagónico en Kally's Mashup, donde interpretó a una joven prodigio de la música.

El crecimiento artístico de Maia Reficco en la música y la actuación despertó el interés del público por su entorno familiar. Detrás de su carrera, aparece una figura clave que influyó desde sus primeros pasos y acompañó su formación profesional, convirtiéndose en un pilar fundamental de su desarrollo.

El camino de Maia Reficco hacia la fama internacional

Antes de profundizar en su historia familiar, resulta clave entender el recorrido de Maia Reficco en la industria del entretenimiento. La artista logró destacarse desde muy joven gracias a su talento vocal y su presencia en pantalla, cualidades que la llevaron a protagonizar producciones de gran alcance.

El salto definitivo ocurrió con su papel principal en la serie juvenil “Kally's Mashup”, emitida por Nickelodeon. Allí interpretó a Kally Ponce, una joven prodigio de la música que ingresa a un prestigioso conservatorio. Este proyecto no solo consolidó su carrera como actriz, sino que también le permitió demostrar sus habilidades musicales frente a una audiencia internacional. Más adelante, su participación en “Pretty Little Liars” reafirmó su versatilidad y capacidad para asumir nuevos desafíos en distintos géneros.

Quién es Kati Viqueira, la mamá de Maia Reficco

La figura detrás del crecimiento artístico de Maia Reficco es su madre, Kati Viqueira, una reconocida cantante y entrenadora vocal. Su influencia fue determinante desde la infancia de la artista, acompañando cada etapa de su desarrollo musical.

Kati Viqueira no solo aportó conocimientos técnicos, sino que también incentivó una formación integral. Gracias a su guía, Maia incorporó desde temprana edad el aprendizaje de distintos instrumentos, entre ellos la guitarra, el piano, el saxo y el ukelele.

Además, su rol fue clave en el acceso a oportunidades que potenciaron su carrera. La exposición temprana a un entorno artístico y profesional facilitó que Maia pudiera perfeccionar su talento y prepararse para desafíos más exigentes dentro de la industria.

El rol de Kati Viqueira en la carrera musical de Maia Reficco

El acompañamiento de Kati Viqueira trascendió la enseñanza tradicional. Su experiencia como cantante y coach vocal permitió que la formación de Maia Reficco tuviera una base sólida tanto en lo técnico como en lo interpretativo.

Esta preparación fue determinante en momentos clave, como sus primeras presentaciones y audiciones. El entrenamiento constante y el respaldo familiar contribuyeron a que la artista desarrollara seguridad y profesionalismo desde una edad temprana.

A su vez, el apoyo de su madre se extendió a la difusión de su talento. Los covers que Maia compartía en redes sociales fueron parte del proceso que la llevó a ser descubierta, marcando el inicio de su proyección internacional.

Kally's Mashup y la oportunidad que cambió todo para Maia Reficco

La influencia principal en su formación proviene de Kati Viqueira, una reconocida cantante y entrenadora vocal.

El punto de inflexión en la carrera de Maia Reficco llegó cuando la productora Claudia Brant envió los videos de sus interpretaciones a los responsables de “Kally's Mashup”. A partir de ese momento, se abrió la puerta a una audición decisiva.

Durante el casting, Maia interpretó “Dangerous Woman” de Ariana Grande, una elección que evidenció su potencia vocal y versatilidad. Ese desempeño le permitió quedarse con el papel principal de la serie. El éxito del programa consolidó su imagen pública y marcó el inicio de una carrera en ascenso, en la que la influencia de Kati Viqueira continúa siendo un componente esencial.

Con una base artística construida desde el entorno familiar, Maia Reficco logró posicionarse como una de las jóvenes promesas del espectáculo, respaldada por una formación sólida y un acompañamiento constante.