Quién es Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto: las fotos y de qué nacionalidad es

Franco Colapinto y Maia Reficco.

La confirmación llegó sin palabras, pero con una imagen imposible de ignorar. Maia Reficco compartió una historia de Instagram en la que aparece Franco Colapinto en primer plano, acompañada de emojis de corazón. El gesto bastó para oficializar un romance que venía siendo comentado desde hace meses.

La postal no fue casual: el piloto oriundo de Pilar aparece con un casco histórico, en referencia a Juan Manuel Fangio, mientras Reficco, fuera de cámara, le sostiene la cara en una escena íntima. En cuestión de minutos, la imagen se viralizó y puso el foco en una relación que ya había dado varias señales en público.

Franco Colapinto y Maia Reficco.

Del kartódromo a Palermo: las pistas del romance entre Colapinto y Reficco

Antes de esta confirmación, la pareja había sido vista compartiendo momentos en el kartódromo de Zárate, un lugar habitual para Colapinto cuando visita el país. De acuerdo a las imágenes difundidas por el programa LAM (América), Reficco incluso vistió un overol de automovilismo, lo que despertó especulaciones sobre su incursión en el mundo motor.

El fin de semana cerró con una cena privada en un exclusivo restaurante de Palermo. El periodista Ángel de Brito reveló que el lugar fue reservado especialmente para el piloto, la actriz y su círculo íntimo, con un menú diseñado para la ocasión.

Franco Colapinto y Maia Reficco.

La actriz también registró desde una ubicación privilegiada el impactante Road Show donde Colapinto fue protagonista, con exhibiciones sobre Avenida Libertador y el sobrevuelo de aeronaves de la Fuerza Aérea ante más de 500.000 personas.

Quién es Maia Reficco, la novia de Colapinto: de Boston a la fama internacional

Con apenas 24 años, la joven construyó una carrera sólida entre la música, la televisión y el teatro. Nació en Boston el 14 de julio de 2000, mientras su padre cursaba estudios en Universidad de Harvard. Sin embargo, se crió en Argentina desde los siete años.

El arte le llegó por herencia materna: su madre es coach vocal de figuras como Tini, Duki o María Becerra. A los 15 años, Reficco se mudó a Los Ángeles para perfeccionarse y estudió con el reconocido entrenador Eric Vetro.

Su salto a la fama llegó con Kally’s Mashup, la serie juvenil de Nickelodeon que la convirtió en una figura regional. Desde entonces, amplió su carrera con trabajos en Netflix, teatro musical —incluyendo roles en Broadway— y producciones internacionales.

Franco Colapinto y Maia Reficco.

Romance en ascenso y perfil bajo

Si bien los rumores circulaban desde el verano, la relación entre Colapinto y Reficco se mantenía en un bajo perfil. Esta confirmación, sin embargo, marca un punto de inflexión: la pareja empieza a mostrarse, aunque sin declaraciones públicas formales.