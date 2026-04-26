Franco y Leo todavía no pudieron conocerse.

La cancelación de los GPs de Baréin y Arabia Saudita dejó un vacío en el calendario de la Fórmula 1 por todo abril, lo que la FIA aprovechó para hacer una revisión y unos pequeños ajustes en el discutido reglamento técnico. Pero mientras se resolvía la cuestión de la normativa, Franco Colapinto se pasó el mes organizando su exhibición en Buenos Aires, la cual tiene lugar este domingo en el barrio porteño de Palermo.

De hecho, fue durante la previa a su primera salida con el Lotus E20 ploteado con los colores de Alpine cuando el piloto argentino se subió al escenario para tener una entrevista con Juan Fossaroli. Entre las varias preguntas que le hizo el periodista de ESPN, una de ellas estuvo directamente relacionada con la posibilidad de que Franco cumpla el sueño de conocer a Lionel Messi el próximo fin de semana en el transcurso del Gran Premio de Miami.

“¿Vas a organizar un asadito con el 10? ¿Hay algo o no?”, preguntó el movilero, a lo que el pilarense respondió de manera negativa, aunque dejando la puerta abierta a que pueda darse ese ansiado encuentro. “No, no sé. Yo no organizo nada. A mí me da cosa. Tengo muchas ganas de conocerlo hace mucho tiempo, pero quiero que sea natural, no que vengan cámaras y que sea marketing, porque me daría mucha vergüenza”, afirmó.

Además, el piloto de Alpine agregó: “Si sucede, sucede, y si no, se dará en otro momento”. Justo en medio de sus declaraciones, una persona le gritó que le pague el asado a Messi y que “no sea rata”, algo que provocó risas en el escenario y también una nueva respuesta de Franco. “Llevo el helado”, sumó antes de hablar sobre la percepción que tienen los demás pilotos de la F1 cuando lo ven pasar con el mate por el paddock.

“A Hamilton le das un mate y te dice: ‘¿Qué esto? Estás loco vos’. Pasa que se creen que da doping, entonces están diciendo: ‘Dale, háganle el doping a este’. Un mate es rato”, contó Colapinto. Y es que el argentino ha inaugurado la presencia del mate por el paddock, una infusión que cada vez se está haciendo más popular en la F1, aunque todavía pocos se han animado a probarla.

Franco le envió un casco a Messi en 2025.

¿Cuándo corre Colapinto en la F1?

Sin actividad este mes, la Fórmula 1 volverá en el fin de semana del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, que se disputará en el Circuito Internacional de Miami. Allí, Colapinto afrontará la segunda sprint de la temporada, además de que necesitará mejorar sus tiempos en la clasificación, el punto débil que condicionó sus resultados en las carreras disputadas hasta el momento en lo que va del año.