Dónde ver en vivo la exhibición de Franco Colapinto en Argentina este domingo 26 de abril: fecha, hora y TV

Franco Colapinto corre en Buenos Aires.

El piloto pilarense Franco Colapinto se presenta este domingo 26 de abril en Argentina para dar una exhibición callejera en el barrio porteño de Palermo. Se trata de la primera vez en 14 años que el público nacional podrá ver en directo un monoplaza de Fórmula 1, conducido por un corredor que por tercer año consecutivo está en la máxima categoría y que esta temprada arrancó por primera vez como titular, con el equipo francés Alpine.

Se trata de una una exhibición que lleva el nombre de "Road Show CABA 2026" donde el público espera poder disfrutar de cerca del piloto que se ha transformado en uno de los principales referentes del deporte argentino. Ya es el tercer compatriota con más carreras disputadas en F1 (solo por detrás de Reutemann y Fangio) y no hizo más que prender la mecha de una pasión por el automovilismo que forma parte del ADN nacional.

Fecha, hora y TV para ver a Franco Colapinto en Argentina

Fecha : Domingo 26 de abril.

: Domingo 26 de abril. Hora : el evento empieza a las 8:30 y la primera salida será a las 12:45 horas.

: el evento empieza a las 8:30 y la primera salida será a las 12:45 horas. TV: Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Cómo será la exhibición de Franco Colapinto

A partir de las 8:30 horas se abrirán los sectores habilitados. Franco Colapinto hará cuatro salidas. La primera vuelta será a las 12:45 horas, manejando un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de BWT Alpine Formula One Team. El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.

Colapinto llega al país.

Su segunda vuelta provocará una emoción especial: será a las 14:30 horas con el legendario Flecha de Plata, el auto que inmortalizó el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio. A las 15:15 horas Franco volverá a girar con su Lotus: será la última vuelta acelerando el F1, mientras que a las 15:55 horas. volverá al circuito, pero esta vez en una recorrida sobre un Bus descapotable.

Cómo sigue el calendario de Colapinto

El fin de semana posterior al de la exhibición en Palermo, Buenos Aires, Colapinto competirá en la sexta jornada de la Fórmula 1 en Miami, Estados Unidos. Será en el marco de la reanudación del campeonato que domina el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y en el que el piloto pilarense tiene un punto gracias al décimo puesto que consiguió en el GP de China, aunque busca seguir mejorando las condiciones del auto en comparación con Pierre Gasly.