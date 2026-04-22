Franco Colapinto: qué cortes de tránsito va a haber por su exhibición y desde cuándo

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires anunció un amplio operativo de tránsito en el barrio de Palermo por la exhibición “Road Show to BA 2026”, una propuesta que celebra la cultura del motor y que tendrá como figura principal a Franco Colapinto, el piloto argentino que integra el equipo Alpine.

Según informaron fuentes oficiales, los cortes comenzarán este miércoles 22 de abril desde las 9, con la interrupción total de la avenida Iraola entre Sarmiento e Infanta Isabel, debido al montaje del escenario principal. Las restricciones se extenderán progresivamente hasta el domingo 26, día del evento y continuarán, parcialmente, hasta el 29.

Las restricciones programadas en el tránsito de la Ciudad

A partir del jueves 23 a las 22, se sumarán cortes en la avenida del Libertador, donde se interrumpirán carriles en ambos sentidos entre Intendente Bullrich y Casares, además de la bicisenda norte.

El operativo también contempla restricciones en otras arterias importantes. Habrá cortes parciales en la avenida Sarmiento y ocupación de carriles para logística en avenidas como Colombia y Adolfo Berro.

El viernes 24 por la noche comenzará la instalación de pantallas, mientras que el sábado 25 se intensificarán las restricciones. Desde la mañana habrá cortes totales en Sarmiento y, desde las 16, se ampliará el perímetro con interrupciones en Libertador, calles transversales y zonas aledañas, incluyendo accesos en República de la India, Lafinur, Ugarteche y otras arterias internas del barrio.

El día del Road Show to BA 2026

El domingo 26, día de la exhibición, se implementarán cortes totales entre las 7 y las 18 en avenidas centrales como Sarmiento, del Libertador, Cerviño y Adolfo Berro, además de múltiples calles internas.

Las autoridades informaron que también habrá restricciones para peatones. El acceso a ciertas calles estará limitado desde la noche del sábado y en algunos tramos solo podrán circular vecinos debidamente identificados.

Además, se establecerá un corredor seguro para peatones y ciclistas con controles desde el jueves por la noche, mientras que se prohibirá el acampe y la venta ambulante en espacios verdes como las plazas Sicilia y Seeber.

Por último, hasta el miércoles 29 continuará el corte total en la avenida Infanta Isabel para tareas logísticas y desmontaje, con vallados en sectores del Parque Tres de Febrero y plazas cercanas.

El operativo busca garantizar la seguridad de la gran cantidad de público asistente y por ello implicará importantes desvíos y cambios en la movilidad habitual.