Renunció la secretaria de Trabajo de Trump: la acusan de lo mismo que a Adorni

La secretaria de Trabajo de Donald Trump en Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, renunció a su puesto el último lunes por la noche ante sospechas de haber realizado viajes personales en aviones oficiales, la misma acusación que pesa sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, confirmó el lunes 20 de abril de 2026 en X la salida de Chavez-DeRemer. Cheung anunció que será el subsecretario de Trabajo, Keith Sonderling, quien asuma el cargo de director interino de la agencia.

Según Cheung, Chavez-DeRemer había realizado "una labor fenomenal", al proteger a trabajadores estadounidenses e implementar prácticas laborales justas. Sin embargo, la secretaria enfrentaba acusaciones sobre una supuesta conducta indebida. Esto incluye, entre otras cosas, viajes de carácter personal realizados durante desplazamientos en avión financiados con fondos de los contribuyentes.

De manera análoga, al jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, se lo acusa de haber subido a su esposa, Bettina Angeletti, al avión oficial en el viaje que el presidente realizó a Nueva York por la Argentina Week, a inicios de marzo.

Además, las investigaciones han revelado que el esposo de la secretaria, Shawn DeRemer, supuestamente tocó inapropiadamente a dos mujeres en el edificio del Departamento de Trabajo, lo que obligó a que se le impidiera el ingreso a las instalaciones federales en la capital estadounidense.

"Aunque mi etapa al servicio de la Administración llega a su fin, eso no significa que vaya a dejar de luchar por los trabajadores estadounidenses", anunció la exsecretaria en un mensaje publicado en sus redes sociales en el que ha manifestado esperar "con interés" cuanto le depara el futuro ahora que se incorporará al sector privado.

Chavez-DeRemer agregó que "ha sido un honor y un privilegio" formar parte de una "histórica" administración como la del segundo mandato de Trump, al igual que haber podido trabajar "para el mejor presidente" que conoció en su "vida".

La tercera secretaria de Trump que renuncia en dos meses

Lori Chavez-DeRemer, que ocupó el puesto de secretaria de Trabajo en marzo de 2025, dos meses después de la asunción de Trump, se convirtió en la tercera secretaria en abandonar el gabinete del presidente norteamericano en el último bimestre.

Su renuncia se da a poco más de dos semanas que el mandatario republicano anunciara la salida de la fiscal general, Pam Bondi, una fiel seguidora de sus políticas a la que llamó "una gran patriota”.

Un mes antes, Kristy Noem, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, había sido la primera miembro del gabinete en salir, tras poner la cara en la campaña de deportaciones masivas que dejaron dos estadounidenses muertos en las redadas en Minnesota en enero pasado.