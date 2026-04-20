Adorni, más complicado: revelan que el inmueble de Caballito se vendió a un precio mucho menor al del mercado

En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, avanzaron nuevas declaraciones clave ante la Justicia. Los dueños de la inmobiliaria que intervino en la operación del departamento del funcionario aseguraron que el inmueble tenía un valor muy superior al informado oficialmente, lo que suma tensión a la causa que tramita en Comodoro Py.

La causa judicial que investiga al jefe de Gabinete sumó este lunes testimonios que podrían resultar determinantes. Los propietarios de la inmobiliaria que participó en la operación del departamento del funcionario declararon ante la Justicia y pusieron en duda el valor de la transacción que fue informado oficialmente. Se trata de la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi, quienes, según señalaron fuentes judiciales a El Destape, ratificaron que el inmueble ubicado en el barrio porteño de Caballito se ofrecía originalmente a US$375.000. Este monto supera en US$145.000 los US$230.000 que fueron consignados en la operación realizada por Adorni.

Durante su exposición, los testigos también remarcaron que el departamento había sido remodelado, lo que incrementaba su valor dentro del mercado inmobiliario. Según declararon ante la Justicia, si tuvieran que publicar el departamento lo cotizarían en US$ 345.000. Este punto resulta clave para la investigación, ya que refuerza la hipótesis de que el precio declarado podría no reflejar el valor real del bien. Además, Rucci calificó como “poco frecuente” la modalidad de pago utilizada en la operación: 12 cuotas sin interés. Según explicó, este tipo de financiación no es habitual en el sector, lo que despierta interrogantes sobre las condiciones en las que se concretó la compra.

De acuerdo con lo reconstruido en la causa, la transacción fue articulada por Pablo Feijoo, quien habría actuado como nexo entre las partes involucradas: su madre, otra jubilada y el propio Manuel Adorni. La operación se cerró con la escrituración del departamento por US$230.000. De ese total, US$30.000 habrían sido abonados en efectivo, mientras que los US$200.000 restantes se pactaron en cuotas sin interés, con vencimiento previsto para noviembre de este año. En su declaración, Rucci señaló que no participó en la hipoteca vinculada a la operación, aunque sí mencionó que en su momento ofreció la propiedad al propio Feijoo, quien le respondió que ya contaba con un interesado.

Nuevas citaciones en Comodoro Py

La investigación continuará en los próximos días con nuevas declaraciones que podrían aportar más detalles sobre las operaciones inmobiliarias vinculadas al entorno de Adorni. El miércoles 22 será el turno de Pablo Feijoo, quien deberá presentarse ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en Comodoro Py. Allí tendrá que entregar su teléfono celular y documentación que respalde los gastos y movimientos relacionados con la propiedad.

Por su parte, el viernes declarará Matías Tabar, el contratista que realizó refacciones en la vivienda del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, adquirida por la esposa de Adorni. La ronda de testimonios se completará el 27 de abril con la declaración de Juan Cosentino, responsable de la venta de la propiedad en ese barrio privado al matrimonio conformado por Manuel Adorni y Bettina Angeletti.