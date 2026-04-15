Escándalo Adorni: Barrios de Pie realizará una olla popular en Caballito

Mientras la Justicia avanza en la causa en la que se investiga por enriquecimiento ilícito a Manuel Adorni, la organización social Barrios de Pie montará este jueves por la mañana un comedor comunitario en el barrio porteño de Caballito donde vive el jefe de Gabinete para protestar contra la eliminación del programa Volver al Trabajo.

La actividad, que se realizará desde las 11 horas frente a su departamento ubicado en la calle Miró, busca poner en relieve no solo el escándalo en el que está sumido el funcionario sino también protestar contra el continuo ajuste del gobierno de Javier Milei a los sectores más vulnerables. Según los organizadores, esta medida afectó a 951.871 trabajadores de la economía popular, quienes cobraban apenas un ingreso mensual de $78.000, y que tuvo como principales afectadas a las cocineras de los comedores comunitarios.

"Mientras funcionarios nacionales compraron casas, viajaron al exterior en vuelos privados y sacaron créditos en el Banco Nación para segundas o terceras casas, las cocineras se quedan sin su escaso ingreso, poniendo en peligro la apertura de los comedores", indicó Barrios de Pie al convocar a la actividad.

En la previa a la convocatoria, la secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Norma Morales, calificó al jefe de Gabinete como un "mamarracho" y lo criticó por haber dicho que se "desloma" mientras "viaja al exterior y se compra casas que no puede justificar" en sus declaraciones juradas. "Las verdaderas deslomadas son las cocineras de nuestros barrios que hacen magia para que millones de personas puedan tener un plato de comida", señaló Morales.

En esa línea, siguió: "Estamos frente a un gobierno nefasto que esta llevando a nuestro pueblo a la pobreza total mientras ellos se vuelven millonarios. Con la medida que tomaron peligra el cierre de los comedores, decidieron sacarles el único plato de comida al que accedían miles de niños y jubilados".

Viaje a Aruba con su familia y en primera clase

En paralelo al anuncio de Barrios de Pie, la Justicia confirmó que Adorni viajó a Aruba en primera clase junto a su esposa y sus dos hijos, entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. De acuerdo a la investigación del fiscal Gerardo Pollicita que replicó Noticias Argentinas, la aerolínea informó que el total de los pasajes llegó a los 5.800 dólares y que se pagó en efectivo y en dólares.

La confirmación judicial se dio a conocer este miércoles, fecha en que se informó el costo de los pasajes, la aerolínea utilizada, el trayecto que llevaron a cabo y el alojamiento que reservaron: de acuerdo a la investigación del fiscal Pollicita, cada pasaje tuvo un costo de 1.450 dólares.

Esta confirmación se da en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, donde se busca determinar si los gastos del funcionario coinciden con sus ingresos declarados. La Justicia también ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario libertario para rastrear el origen de los fondos utilizados para estas vacaciones.