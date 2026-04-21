Ni programación ni IA: con esta habilidad podrían pagarte hasta un 30% más en tu trabajo.

El mundo laboral se volvió cada vez más competitivo: ciertas habilidades blandas pesan más que conocimientos específicos a la hora de que una empresa contrate a un postulante. Y aunque si bien en los últimos años se habló mucho de tener aptitudes para la tecnología y la Inteligencia Artificial, sin embargo hay una habilidad que sigue primando por encima del resto: el dominio del inglés. Precisamente, hay empresas que podrían pagar hasta un 30% más por hablarlo de forma fluida.

Saber inglés dejó de ser un diferencial para convertirse en una habilidad estratégica. En un contexto donde las empresas operan de forma cada vez más internacional y digital, los profesionales que manejan el idioma pueden acceder a mejores oportunidades laborales y salarios más altos, con diferencias que pueden alcanzar hasta un 30% según el sector y el tipo de rol.

El cambio ya es visible en el mercado laboral. Sectores como tecnología, servicios profesionales y economía del conocimiento demandan perfiles capaces de interactuar en entornos globales, participar en equipos distribuidos y acceder a información en tiempo real. En ese escenario, el idioma se vuelve una condición de acceso más que un valor agregado.

A su vez, el avance de la inteligencia artificial está acelerando esta tendencia. El trabajo se vuelve cada vez más colaborativo entre humanos y tecnología, y requiere habilidades que combinan conocimiento técnico, capacidad de análisis y comunicación. En muchos casos, esa interacción ocurre en inglés, tanto en herramientas como en contenidos y plataformas.

No es solo saber inglés, sino saber utilizarlo

Desde Pearson, empresa global especializada en educación y aprendizaje, advierten que el desafío no es solo incorporar nuevas herramientas, sino desarrollar las habilidades necesarias para utilizarlas con criterio. “El riesgo no es solo el uso de nuevas tecnologías, sino que las personas no desarrollen las habilidades necesarias para trabajar con ellas de forma efectiva”, señalan desde la compañía.

En este contexto, el inglés funciona como un habilitador clave. Permite acceder a capacitación, certificaciones y contenidos que muchas veces no están disponibles en otros idiomas, además de facilitar la participación en redes profesionales y proyectos internacionales.

Al mismo tiempo, el idioma se integra a un conjunto más amplio de competencias que hoy son centrales: pensamiento crítico, adaptabilidad, aprendizaje continuo y capacidad de resolver problemas en entornos cambiantes. “Las herramientas de inteligencia artificial ya son una realidad, y la clave es aprender a utilizarlas de manera efectiva y responsable”, destaca Patricia Almendro, Gerente de Consultoría Académica de Pearson.

Ni programación ni IA: con esta habilidad podrían pagarte hasta un 30% más en tu trabajo.

El impacto ya se refleja en las trayectorias profesionales. Quienes dominan el inglés no solo acceden a mejores salarios, sino también a más oportunidades de crecimiento, movilidad y especialización en mercados más dinámicos.

En un mapa laboral donde las fronteras son cada vez más difusas, el idioma deja de ser una habilidad complementaria para convertirse en una herramienta concreta de desarrollo. No garantiza el éxito, pero sí amplía el acceso. Y en un contexto donde las oportunidades no siempre son locales, esa diferencia puede ser decisiva.