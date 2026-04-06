Alerta de los especialistas sobre cambios en el mercado de trabajo con la inteligencia artificial: las claves para adaptarse (Créditos: Freepik)

Con la llegada de la inteligencia artificial y la automatización de muchas tareas, el mundo laboral comenzó a cambiar y las aptitudes necesarias en los empleados también. Especialistas estiman que para el 2030 el 65% de las habilidades requeridas cambiarán, pero hay ciertas cualidades que serán claves para mantenerse dentro del mercado de trabajo.

El cambio en el mercado de trabajo frente al crecimiento de la inteligencia artificial: las tareas que peligran

El mundo laboral se encuentra en constante cambio, pero la inteligencia artificial lleva a la automatización laboral y nuevas dinámicas productivas que ponen en una encrucijada a los trabajadores y demandan nuevos perfiles, especialmente en América Latina y Argentina. “La inteligencia artificial no tiene precedentes en escala y velocidad de impacto, y los sistemas educativos actuales no están diseñados para seguir ese ritmo”, afirma Patricia Almendro, Gerente de Consultoria Académica de Pearson, empresa especializada en educación.

Con la IA las tareas repetitivas quedan obsoletas y pasan a valorarse el pensamiento crítico, comunicación, empatía y toma de decisiones (Créditos: Freepik)

Desde la organización advierten que las tareas repetitivas, los conocimientos técnicos estáticos y los modelos tradicionales de formación empiezan a "quedar obsoletos" frente al avance de la inteligencia artificial. "Este cambio no distingue industrias ni niveles de experiencia, desde posiciones operativas hasta roles estratégicos, el mercado empieza a priorizar perfiles capaces de adaptarse, aprender y trabajar en entornos híbridos entre humanos y tecnología", remarcan.

Los expertos señalan, al mismo tiempo, que el sistema educativo de profesionales está ante su propio punto de inflexión. “El verdadero desafío no es si los estudiantes usan inteligencia artificial, sino si están desarrollando las habilidades necesarias para trabajar con ella de forma efectiva”, subrayan.

Las 5 claves para adaptarse y no quedar fuera del mercado laboral

Frente al nuevo mapa del trabajo, con la IA ya establecida, los especialistas coinciden en que no solo es necesario adquirir conocimientos, sino también desarrollar capacidades transferibles y sostenibles en el tiempo. En ese sentido, desde Pearson compartieron cinco claves para adaptarse al nuevo panorama del mercado laboral:

1. Aprender a aprender: lejos de la acumulación de conocimientos, la clave estará en la capacidad de los trabajadores de sumar nuevas habilidades de manera continua, es decir, desarrollar hábitos de aprendizaje continuo.

2. Utilizar a la inteligencia artificial como herramienta: consiste en aprender a usar la IA a su favor. No sólo entender cómo funciona, sino también cuestionar sus resultados y aplicarla en el trabajo diario.

3. Fortalecer habilidades humanas: las más valoradas serán el pensamiento crítico, comunicación, empatía y toma de decisiones. Estas prevalecerán frente a otras tareas automatizables.

4. Desarrollar perfiles híbridos: de acuerdo a los especialistas, es clave combinar conocimientos de negocio o industrias con habilidades técnicas.

5. Pensar las carreras como un proceso dinámico: la adaptación es crucial, por lo que será necesario reinventarse varias veces a lo largo de la vida profesional. “La educación debe preparar a las personas para un mundo donde la inteligencia artificial será parte central tanto del aprendizaje como del trabajo", remarcaron desde Pearson.