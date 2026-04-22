La Rioja lidera el crecimiento de empleo privado en medio de la crisis laboral nacional

La provincia de La Rioja se posicionó como la jurisdicción con mayor crecimiento del empleo privado formal en el país durante enero de 2026, en un contexto nacional marcado por la caída sostenida del trabajo registrado. Según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el distrito registró una suba del 1,3%, lo que equivale a la creación de 375 nuevos puestos laborales.

El desempeño riojano contrasta con la situación a nivel nacional, donde el empleo privado no mostró variación mensual (0,0%) en términos desestacionalizados, aunque en valores absolutos se perdieron 2.667 puestos de trabajo. Además, el país acumula ocho meses consecutivos de retroceso en el empleo formal, con una pérdida total de más de 101.000 puestos entre junio de 2025 y enero de 2026.

En ese escenario, La Rioja aparece como una excepción. Mientras grandes centros urbanos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense registraron caídas del -1,2% y -1,5% respectivamente, y provincias como Catamarca, Tierra del Fuego y Santa Cruz sufrieron fuertes retrocesos interanuales, el distrito riojano logró sostener una dinámica diferente.

Si bien en la comparación con noviembre de 2023 la provincia muestra una baja acumulada del 12,3%, su caída interanual del 1,9% la ubica en una posición menos crítica que la mayoría de las jurisdicciones. Esto evidencia una mayor capacidad de resistencia frente al deterioro del mercado laboral que atraviesa el país.

El informe también señala que solo ocho provincias registraron mejoras mensuales en enero, siendo La Rioja la que encabezó ese grupo. Detrás se ubicaron Neuquén, Santa Cruz y Río Negro, aunque con incrementos menores.

Analistas destacan que esta diferencia responde, en parte, a la estructura productiva local. La Rioja presenta menor dependencia de sectores fuertemente afectados por la crisis nacional, como la industria manufacturera, la minería y la construcción. A su vez, la presencia de actividades vinculadas a servicios, transporte y educación contribuye a sostener el empleo.

La situación a nivel nacional

En diciembre de 2025 se perdieron 12.399 puestos de trabajo asalariados registrados en el sector privado, según cifras oficiales difundidas por la Secretaría de Trabajo. De este modo, desde que asumió el presidente Javier Milei, el empleo privado acumuló una caída de 200.941 puestos.

En el mismo mes también se registró una baja de 543 empleos asalariados en el sector público. En contraste, el trabajo en casas particulares sumó 6.201 puestos. Con este balance, el último mes del año cerró con una pérdida neta de 6.741 empleos registrados.

Si se analiza el período completo de los primeros 25 meses de gestión, el total de empleos formales destruidos asciende a 288.815. El detalle muestra que: