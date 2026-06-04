Un colchón y varias bolsas: los nuevos indicios recolectados en la casa de Barrelier

A una semana del primer operativo en la casa donde la Justicia sostiene que Claudio Barrelier asesinó y desmembró el cuerpo de Agostina, los peritos volvieron al lugar para trabajar en una serie de indios claves y para tratar de resolver uno de los interrogantes que sostiene la investigación, que se convirtió en un punto central de los reclamos de las querellas que representan a los abuelos y al papá de la menor asesinada.

Mientras la causa sostiene hasta el momento que el detenido y procesado actuó solo, los acusadores aseguran que dado el tipo de crimen y los hechos posteriores es imposible que ninguno de los cohabitantes del lugar hayan escuchado o visto algo, o que hasta puedan haber ayudado en la ocultación de pruebas.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Durante varias horas los peritos de la Policía y del Departamento de Unidades de Alto Riesgo inspeccionaron varias habitaciones de la casa y pusieron interés en uno de los baños de la vivienda que podría dar elementos importantes a los investigadores. Además, los especialistas se llevaron varias bolsas con vestimenta y ropa de cama que se recolectó en el lugar, junto con un colchón que será peritado en las próximas horas. Fuentes cercanas al expediente aseguraron a El Destape que parte de los operativos corresponden al pedido de las querellas y al relevamiento de testimonios que sostienen que durante el fin de semana hubo horarios con música muy fuerte y algunos golpes.

En ese sentido, parte de la investigación sostiene que otros habitantes de la casa, por más grande que sea, deben haber escuchado o visto parte del hecho criminal y podrían convertirse, de mínima, en encubridores.

Mientras tanto, un segundo grupo de peritos participó de un allanamiento a la casa donde lavaron el Ford Ka utilizado por Barrelier para trasladar el cuerpo de Agostina. En el lugar se tomó testimonio de los dos hombres que trabajan limpiando vehículos y se recolectaron dos esponjas y trapos utilizados en la limpieza. Según los testigos, uno de los hijos de Soledad, allegada al único imputado en el expediente, llevó el auto a lavar y “sorprendió que tenía mucha tierra por fuera pero nada por dentro, sólo dos latas vacías de gaseosa”.

Además sostuvieron que “no se hace limpieza por dentro más allá de pasar un trapo porque no tienen elementos ni aspiradora”, por lo que insistieron en que “era raro que el vehículo por fuera estaba sucio y nada por dentro, como si lo hubieran limpiado previamente”. Con estos datos, las querellas insistieron en avanzar con la mujer señalada como pareja de Claudio Barrelier, quien aseguran que supo del accionar del hombre y ayudó a encubrir el crimen y borrar evidencias.

Según la acusación de Gabriel Vega, el papá de Agostina, la mujer llamada Soledad “estaba al lado de Barrelier cuando él lo llamó para pedirle información y le daba datos si él no podía sostener lo que estaba diciendo”. En esa línea de acusación, también aseguran que ayudó a Barrelier a armar la coartada para asegurar que usó el vehículo para llevarle ropa a un familiar internado y que se quedó a dormir en la casa de la mujer para que no lo ubiquen en la casa del femicidio.

Por esto, la querella encabezada por la abogada Fernanda Alaniz pidió que se analice también el video de seguridad que muestra la entrada de Agostina a la casa del barrio Cofico, ya que la investigación sostiene que fue asesinada entre las 23 del sábado y las 5 am del domingo pero su cuerpo lo sacaron recién el lunes, por lo que buscan determinar quienes y cuando entraron a la casa y si pudieron dar algún tipo de ayuda al femicida.

Mientras en todo el país se llevaba adelante una nueva marcha “Ni Una Menos”, la familia de Agostina recibió el cuerpo de la menor para una ceremonia de despedida privada. Sin embargo, parte de la familia participó de la movilización en reclamo de Justicia. Ahora, las expectativas están puestas en las pericias sobre la casa donde ocurrió el femicidio y en saber si en las próximas horas volverán a convocar a quienes declararon y pueda cambiar su situación en la causa, mientras todo el país se une al reclamo de que haya verdadera Justicia para Agostina.