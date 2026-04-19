Adiós Fiat Cronos: este es el 0km más barato de Argentina en abril 2026

Cuál es el 0km mas barato en abril de 2026.

Durante años, el Fiat Cronos fue el auto 0 km más accesible en Argentina, pero en abril de 2026 perdió terreno frente a opciones más económicas. El Renault Kwid confirmó su posición como el vehículo más barato del mercado nacional, consolidándose desde su regreso en diciembre de 2024.

En las últimas actualizaciones de precios, el Kwid se ofrece desde $26.360.000, mientras que el Fiat Cronos cayó hasta la sexta posición dentro de la lista de autos más económicos. Esta variación refleja un cambio en las preferencias y en la oferta disponible para quienes buscan su primer auto.

El Renault Kwid no solo es el más barato, sino que también es el modelo de Renault que más se vende en el país. Su diseño pensado para la movilidad urbana, junto con un consumo reducido y un tamaño compacto, lo convierten en una opción práctica para la ciudad. Además, su equipamiento funcional suma puntos para quienes buscan un vehículo sencillo pero eficiente.

Entre las características, se destaca por un renovado frente, luces rediseñadas y llantas diamantadas de 14 pulgadas. El Azul Acero, uno de los tres colores disponibles con techo negro, le da un aire moderno sin abandonar el espíritu juvenil del modelo.

Además, por dentro, este modelo ofrece tapizados con diseño exclusivo, tablero digital, pantalla multimedia de 8 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, y mejoras ergonómicas como la nueva disposición del puerto USB.

La seguridad, un punto históricamente criticado en las versiones anteriores, también fue reforzada. Ahora, el nuevo Kwid incluye ESP (ausente en la última versión a combustión que se vendió en el país), alerta de presión de neumáticos, cámara de retroceso y fijaciones ISOFIX entre otras mejoras. Estos cambios reflejan una decisión acertada de Renault de ponerse a tono con las normativas regionales y las expectativas del consumidor actual.

Los 10 autos 0km más baratos de Argentina en abril de 2026

El listado de los 10 autos 0 km más baratos en Argentina combina distintos tipos de vehículos: citycars, hatchbacks, sedanes y hasta un SUV pequeño. La mayoría de estos modelos provienen de Brasil, aunque también hay opciones fabricadas localmente y una alternativa eléctrica de origen chino que se posiciona entre las más accesibles.

La lista de los 10 0km más baratos:

Renault Kwid: $26.360.000. JMEV EV3: USD 18.900 / $26.838.000. Fiat Mobi: $27.350.000. Hyundai HB20: $27.600.000. Fiat Argo: $29.930.000. Fiat Cronos: $31.120.000. Citroën C3: $31.360.000. Peugeot 208: $31.460.000. Chevrolet Onix: $31.505.900. Citroën Basalt: $32.260.000.