Kia lanzó el nuevo K4 Sedán en Argentina.

Cuánto cuesta el nuevo Kia K4 que llegó a Argentina.

Kia Argentina presentó oficialmente el nuevo Kia K4, un sedán compacto que busca imponerse en el mercado local con una propuesta que combina un diseño moderno, tecnología de punta y altos estándares de seguridad.

El vehículo, fabricado en México, se ofrece en dos versiones: la EX y la GT-Line, ambas cuentan con un motor naftero de 2.0 litros que entrega 150 caballos de fuerza y 192 Nm de torque, acoplado a una caja automática de seis velocidades.

El K4 fue concebido bajo la filosofía estética denominada “Opposites United”, que fusiona superficies marcadas con líneas contemporáneas para lograr un estilo vanguardista y agresivo. Entre sus detalles más llamativos aparece una firma lumínica en forma de “T”, que le confiere una identidad visual distintiva y futurista.

Además de la apariencia, este diseño busca optimizar aspectos funcionales como la aerodinámica y el aprovechamiento del espacio interior, mejorando así la experiencia de manejo y confort para los ocupantes.

Cuánto cuesta el nuevo Kia K4 en Argentina

En términos de tamaño, el Kia K4 mide 4,7 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,72 metros, lo que se traduce en un habitáculo espacioso para los pasajeros. Su baúl, con una capacidad de 508 litros, está pensado para adaptarse tanto al uso diario como a viajes más largos.

La seguridad es una prioridad para este modelo. El Kia K4 incorpora el paquete de asistencias DriveWise, que agrupa diversos sistemas electrónicos destinados a facilitar la conducción y minimizar el riesgo de siniestros.

Respecto de los valores, la EX parte desde los 33.000 dólares y trae equipamiento completo: aire acondicionado automático, pantalla táctil de 8 pulgadas, cámara de retroceso y llantas de aleación de 16 pulgadas.

En tanto, la GT-Line llega a los 38.000 dólares y suma detalles deportivos: llantas de 18 pulgadas, volante deportivo, butacas con costuras contrastantes y detalles estéticos exclusivos.

El sedán alcanzó la máxima calificación en las pruebas de choque de Latin NCAP, obteniendo cinco estrellas, un reconocimiento que respalda su robustez y protección para los ocupantes.

Por otro lado, en Estados Unidos recibió el prestigioso sello Top Safety Pick+, otorgado por el Insurance Institute for Highway Safety, que lo destaca como uno de los autos más seguros dentro de su segmento en ese mercado. La certificación estadounidense evalúa no solo la resistencia en impactos, también mide la efectividad de los sistemas de prevención de accidentes y la calidad de las luces en distintas condiciones de manejo.