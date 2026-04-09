Los siete autos chinos más económicos del mercado en abril 2026

Los autos chinos más baratos en abril 2026.

Los autos chinos hoy se posicionan como una alternativa sólida en el mercado argentino, gracias a su diseño, tecnología y precios competitivos. Desde aquel primer desembarco solitario de Chery en 2008, el panorama cambió radicalmente y ahora hay más de veinte marcas chinas operando en el país y varios modelos que se consiguen en abril 2026 por precios económicos.

La llegada masiva de estas marcas comenzó en 2018, pero el impulso definitivo se dio en 2025, cuando el gobierno eliminó el arancel aduanero para vehículos híbridos y eléctricos. Esto permitió la incorporación de nuevos jugadores como MG, GAC, Tank, Ora y BYD, esta última la única que funciona como filial directa en Argentina.

Actualmente, los autos chinos representan el 11 por ciento de las importaciones en el sector automotor, ubicándose segundos detrás de Brasil, que domina con el 75%. La expectativa es que este porcentaje crezca en 2026 con la llegada de nuevas marcas como Leapmotor, del grupo Stellantis, y Arcfox, del grupo Belcastro, ambas beneficiadas por la exención impositiva.

Los autos chinos más baratos en abril

El abanico de vehículos es muy variado e incluye desde autos chicos y compactos hasta sedanes, SUV, pickups y utilitarios. Los modelos más económicos son los siguientes:

Entre los modelos más accesibles, hay opciones con motores térmicos y otros con propulsión híbrida o eléctrica. Un claro ejemplo es el JMEV Easy 3, el auto 100% eléctrico más barato del país con un precio de US$ 18.900, que al cambio oficial ronda los $27.000.000. Este modelo cuenta con un motor eléctrico de 68 CV y una batería que le permite una autonomía de 330 kilómetros, además de equipamiento como pantalla táctil de 10,1”, climatizador automático y cámara 360°.

Otro modelo destacado es el JAC S2, un crossover compacto que se posiciona entre los más económicos del mercado con un precio de US$ 19.900. Ofrece dos versiones con motor 1.5 litros de 105 caballos, caja manual o automática, y un equipamiento básico que incluye dos airbags, control de velocidad crucero y pantalla multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

El BYD Dolphin Mini se sumó en octubre de 2025 como el modelo eléctrico más accesible de BYD, la única marca con filial en Argentina. Este citadino de cinco puertas ofrece dos versiones eléctricas con autonomías de 280 y 380 kilómetros respectivamente, y un equipamiento que incluye seis airbags, control crucero adaptativo y hasta sistema de karaoke, ideal para la ciudad.

Chery, pionera en el mercado chino local, ofrece el Tiggo 2 PRO desde US$ 23.000, un SUV compacto con motor naftero de 116 caballos, caja manual o automática CVT, y un equipamiento que suma cuatro airbags, cámara trasera y control de velocidad crucero.

La marca MG, con más de un siglo de historia europea, aterrizó en 2025 con el MG3, un compacto híbrido que combina un motor naftero y uno eléctrico para entregar una potencia total de 191 caballos. Con precios desde US$ 23.500, el MG3 es el compacto más potente del mercado y dispone de múltiples asistencias a la conducción y un completo equipamiento de seguridad.

En la gama eléctrica, el JAC EV30X y el GWM Ora 03 son dos opciones que compiten en el segmento de compactos eléctricos con autonomías que superan los 290 kilómetros y equipamientos premium. El Ora 03, diseñado por un ex Porsche, destaca por su estilo retro futurista, siete airbags y avanzados sistemas de asistencia al conductor.