Las marcas de autos más vendidas en marzo de 2026: la sorpresa china entre los primeros lugares

Las marcas de autos que vendieron más 0km en marzo de 2026.

Después de un inicio de año complicado con caídas en enero y febrero, la venta de autos 0 km mostró señales de recuperación durante marzo. Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en ese mes se patentaron 48.972 unidades, lo que representa un crecimiento interanual del 1,2 por ciento respecto a las 48.389 unidades registradas en marzo de 2025. Las marcas chinas se van posicionando cada vez más en el mercado.

Este repunte también se refleja en la comparación con febrero, mes en el que se vendieron 42.027 vehículos, marcando un aumento del 16,5% en solo un mes. Sin embargo, al analizar el acumulado del primer trimestre, la cantidad total de autos patentados alcanzó las 157.455 unidades, lo que implica una baja del 3,1% frente a las 162.475 unidades del mismo período del año anterior.

A pesar de esta mejora, el sector se mantiene lejos de las expectativas que se tenían para 2026. Desde ACARA proyectaban alrededor de 650.000 unidades para este año, una cifra que aún luce difícil de alcanzar con el ritmo actual de ventas.

Estas son las 10 marcas que más autos vendieron en marzo 2026

En cuanto a las marcas, Toyota fue la que más unidades vendió en marzo, escalando una posición en el ranking general. La firma japonesa, líder del mercado argentino durante los últimos cinco años, patentó 6.696 unidades, un 34% más que en febrero, cuando vendió 4.992 vehículos.

Uno de los motores de esta recuperación fue el lanzamiento del Yaris Cross, un SUV compacto que en su primer mes de venta se posicionó en el puesto 11 del ranking de modelos más vendidos. Completaron el podio Volkswagen, con 6.031 unidades y un crecimiento del 2,2% respecto a febrero, y Fiat, que aumentó sus ventas un 6% pero perdió una posición en el ranking general.

Un dato destacado fue la irrupción de BYD, que a solo seis meses de su llegada al país se ubicó en el top 10 de marcas, siendo la primera china en lograrlo. Su modelo Atto2 vendió 570 unidades, aunque el Ford Territory sigue siendo el modelo producido en China más vendido.

En un contexto paradójico, Peugeot anunció el cierre de uno de sus turnos en la planta de El Palomar, a pesar de que el Peugeot 208 fue el modelo más vendido en marzo con 2.245 unidades patentadas. La medida responde a la caída de la demanda en mercados de exportación, principalmente Brasil, y no a las ventas locales, donde el 208 mantiene un buen desempeño.

El podio de modelos más vendidos en marzo se completó con la Toyota Hilux, la pickup más vendida en los últimos 15 años, con 2.194 unidades, y el Fiat Cronos, con 1.760 vehículos patentados. Una sorpresa fue el Chevrolet Onix, que tras un tiempo fuera del top 10 logró ingresar nuevamente con 1.415 patentamientos, ubicándose en el quinto lugar.