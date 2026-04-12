Toyota lanzó su SUV eléctrico más barato de su historia

El modelo más económico de Toyota

Toyota sorprendió al mundo con el lanzamiento del bZ3X, un SUV eléctrico de cinco plazas que se posiciona como el vehículo más económico de su historia. Este modelo llegará al mercado con un precio más que competitivo.

El bZ3X se inscribe en el segmento C y presenta dimensiones de 4.600 mm de largo, 1.875 mm de ancho y 1.645 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.765 mm. Su motor entrega 204 caballos de fuerza y ofrece tres opciones de batería: 50, 58 y 69 kWh, que le permiten alcanzar autonomías homologadas de 430, 530 y 620 kilómetros, aunque se estima que la autonomía real podría ser algo menor.

En cuanto al interior, el SUV se destaca entre otras cosas por un diseño minimalista sin botones físicos, equipado con una pantalla multimedia de 14,6 pulgadas con control por voz y un tablero digital de 8,8 pulgadas para el conductor. Además, los asientos delanteros y traseros son abatibles, lo que permite ampliar la capacidad de carga hasta casi tres metros de largo.

Cuánto cuesta el nuevo Toyota económico

Este modelo llegará al mercado chino con un precio aproximado de ¥110.000 (unos US$15.000), lo que representa un 30% menos que el sedán bZ3, otro eléctrico de la marca. Las versiones más completas, que parten de un precio cercano a los US$20.700, incorporan el sistema de conducción inteligente Momenta 5.0.

En este caso, este modelo completo incluye 25 sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), tales como piloto automático en ruta, estacionamiento por control remoto, asistente en tráfico y control de puntos ciegos, elevando la seguridad y comodidad al volante, entre los puntos más destacados de estas versiones.

Este modelo se basa en la plataforma AEP 3.0, que comparte con el GAC Aion V, otro vehículo eléctrico de la compañía conjunta GAC-Toyota que comercializa en China. La respuesta del público fue inmediata: en la preventa, el bZ3X logró más de 10.000 pedidos en apenas una hora, consolidándose como un éxito comercial para Toyota.

Con este lanzamiento, Toyota apuesta a ampliar su oferta de vehículos eléctricos de gama media y alta en el mercado chino, un territorio clave para la movilidad sustentable y la expansión de la industria automotriz eléctrica, y muchos se preguntan si podrá el bZ3X marcar un antes y un después en la propuesta económica de SUVs eléctricos, un segmento en pleno crecimiento en Argentina y el mundo.