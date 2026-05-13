Inter vs. Lazio por la final de Copa Italia: hora, TV en vivo y streaming

El Inter de Lautaro Martínez y Lazio se reencontrarán este miércoles en el Estadio Olímpico de Roma para definir al campeón de la Copa Italia 2025/26, en la que será la segunda final entre ambos en la historia del torneo, 26 años después de aquella consagración biancoceleste del 2000. El conjunto de Cristian Chivu llega como flamante campeón de la Serie A, con el 21° Scudetto recién conquistado, y va por el doblete en una semana romana cargada de tensión.

El sábado pasado, en el mismo escenario, los nerazzurros golearon 3-0 a la Lazio por la 36ª fecha del campeonato y dejaron un mensaje contundente. Del otro lado, los dirigidos por Maurizio Sarri buscarán revancha y la última chance de meterse en competencias europeas para la próxima temporada. Por eso, en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Inter y Lazio, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Inter y Lazio?

Inter y Lazio se enfrentan este miércoles 13 de mayo de 2026 a las 16 horas de Argentina en el Estadio Olímpico de Roma por la final de la Copa Italia 2025/26. La transmisión para Argentina estará a cargo de DSports en televisión y DGO en streaming. El árbitro designado para el encuentro será Marco Guida. En caso de empate en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, eventualmente, definición por penales.

La final llega con un condimento particular: las dos semanas anteriores marcaron el cierre del campeonato italiano y ya enfrentaron a ambos equipos en el mismo estadio. La Coppa Italia representa el último gran trofeo doméstico de la temporada y, para los dos, tiene un peso muy distinto: el Inter busca cerrar una campaña histórica con doblete, mientras que la Lazio se aferra al título como vía de acceso a la Europa League tras un año complicado en la Serie A.

El Inter llega a la final como campeón de Italia, tras asegurar el Scudetto el pasado 3 de mayo con una victoria 2-0 sobre Parma en San Siro, a falta de tres fechas. Se trata del primer título de Cristian Chivu como entrenador del primer equipo, en su primera temporada completa al mando luego de la salida de Simone Inzaghi tras la derrota en la final de Champions League. El último resultado del equipo fue precisamente el 3-0 sobre la Lazio del sábado, con goles de Lautaro Martínez, Petar Sucic y Henrikh Mkhitaryan.

Para esta final, Chivu tiene varias dudas importantes. Marcus Thuram se resintió en el entrenamiento del lunes y su presencia desde el arranque es muy poco probable. Hakan Calhanoglu arrastra una lesión muscular en el sóleo izquierdo, la quinta de la temporada, y prácticamente está descartado. Pio Esposito, por su parte, sufrió un golpe en el costado en el partido ante Parma y también es duda. Con este panorama, Lukasz Zielinski tomaría las riendas del mediocampo y Ange-Yoan Bonny acompañaría a Lautaro Martínez en el ataque.

La Lazio, en cambio, llega con una temporada irregular a cuestas: marcha octava en la Serie A con 51 puntos, lejos de los puestos europeos vía liga. El recorrido en la Copa Italia fue, sin embargo, un oasis: eliminó al Milan en octavos por 1-0, al Bologna campeón vigente en cuartos por penales, y a la Atalanta en semifinales también desde los doce pasos, con una actuación monumental del arquero Edoardo Motta, que atajó cuatro penales en Bérgamo. Es la primera final del club en este torneo desde 2019.

El gran condicionante para los biancocelestes es la ausencia de Sarri en el banco de suplentes: el entrenador deberá cumplir una suspensión y seguirá el partido desde la tribuna, dejando al asistente Marco Ianni al frente del equipo durante los 90 minutos. En el plano futbolístico, Alessio Romagnoli, expulsado el sábado, sí podrá jugar la final porque las sanciones de Serie A no se trasladan a la Coppa Italia. Las dudas pasan por Matteo Cancellieri, lesionado en los flexores en el partido del sábado, y por Mattia Zaccagni, que arrastra una contusión leve en el pie pero llegaría en condiciones.

Probables formaciones

Inter: Josep Martínez; Yann Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Lukasz Zielinski, Petar Sucic, Federico Dimarco; Lautaro Martínez, Ange-Yoan Bonny.

Lazio: Edoardo Motta; Adam Marusic, Mario Gila, Alessio Romagnoli, Nuno Tavares; Toma Basic, Patric, Kenneth Taylor; Gustav Isaksen, Tijjani Noslin, Mattia Zaccagni.

Inter vs. Lazio: ficha técnica