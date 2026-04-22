Se reabre la fase de venta de entradas de última hora para Mundial a 50 días del inicio del torneo

Imagen de archivo de una persona mostrando entradas un partido del Mundial en Moscú, Rusia.

A ​50 días del inicio del Mundial de 2026, el miércoles se reanudará la fase de venta de ‌última hora de ‌la FIFA, con entradas disponibles para los 104 partidos, que se asignarán por orden de llegada.

La FIFA afirma que ya se han vendido más de cinco millones de entradas, de un total previsto de algo más de seis millones para el torneo, que comenzará el 11 ​de junio en ⁠Estados Unidos, México y Canadá.

"Al inicio de la ‌venta, habrá entradas disponibles en las categorías ⁠1 a 3 y en ⁠las categorías de asientos de primera fila, dependiendo del partido", declaró la FIFA. "Además de este lote de entradas, se ⁠seguirán poniendo a la venta entradas adicionales de ​forma continua hasta la final del ‌domingo 19 de julio (sujeto a ‌disponibilidad)".

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Ha habido muchas críticas sobre los precios de las ⁠entradas, y el mes pasado un grupo de legisladores estadounidenses pidió a la FIFA que bajara los precios, alegando que el uso de la fijación ​dinámica de ‌precios ha convertido el Mundial en un evento excluyente a costa de los aficionados.

En diciembre, la FIFA introdujo un pequeño número de entradas a 60 dólares con el objetivo de hacer ⁠que el Mundial fuera más asequible para los aficionados de los equipos clasificados. Las entradas más baratas constituirán el 10% de las asignaciones de las Asociaciones Miembro Participantes (PMA, por sus siglas en inglés).

La FIFA también afirma que se está utilizando un sistema de precios variables, en el que ‌los precios de las entradas pueden ajustarse en función de un análisis de la demanda y la disponibilidad, en lugar de experimentar una modificación automática.

El método de precios variables se usó en las dos primeras fases de ‌venta: el sorteo de preventa de Visa y el sorteo anticipado. No se utilizó en la tercera fase, el sorteo ‌de selección aleatoria ⁠y la venta de entradas de las PMA, pero ahora se está utilizando de ​nuevo para la fase de venta de última hora.

La venta de entradas del miércoles comenzará a las 1500 GMT.

Con información de Reuters