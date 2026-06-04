Viviana Canosa contó qué figura del periodismo podría ser candidato en 2027.

Una inesperada revelación de Viviana Canosa encendió las especulaciones políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En Carnaval Stream, la periodista contó que mantuvo una conversación con Daniel Hadad luego de recibir información que lo ubicaba como posible candidato presidencial.

Según relató, un amigo le envió un mensaje en el que afirmaba que el fundador de Infobae podría competir por la Presidencia dentro de dos años. Aunque aclaró que el rumor ya circulaba desde hace algún tiempo, decidió consultarle directamente. "Lo había escuchado, no es la primera vez", explicó Canosa.

La conductora reveló que le escribió al empresario y que este la llamó para conversar sobre el tema. Durante la charla, ambos intercambiaron opiniones sobre la actualidad política argentina y el escenario de cara al futuro. Canosa contó que le preguntó de manera directa si descartaba una candidatura presidencial. "¿Lo descartás o no lo descartás?", recordó haberle consultado. Según su versión, la respuesta estuvo lejos de ser una negativa contundente. "No lo descarta Daniel Hadad", afirmó la periodista al aire.

Viviana Canosa contó qué figura del periodismo podría ser candidato en 2027.

Los detalles que le dio Hadad

De acuerdo con el relato de Canosa, Hadad le explicó que actualmente está concentrado en cuestiones empresariales vinculadas a un proyecto relacionado con inteligencia artificial y que en los próximos meses tomará una definición sobre su futuro. "Me dijo: 'tengo seis meses como para pensarlo y en los seis meses voy a tomar la decisión'", señaló.

La conductora, que trabajó junto al empresario en distintas etapas de su carrera, interpretó la respuesta como una señal de que la posibilidad sigue abierta. "Yo lo conozco a Daniel y me parece que no me dijo que no. No me dijo sí y no me dijo no", concluyó.