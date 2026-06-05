“Soy un artista peronista”: las definiciones políticas más fuertes del Indio Solari

El Indio Solari nunca ocultó su filiación política.

El fallecido líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos Alberto “Indio” Solari tuvo desde la música una vida ligada al devenir político nacional. Durante su extensa carrera, dejó definiciones sobre la militancia, los gobiernos argentinos y el rol de los artistas en la política. “Soy un artista peronista”, reconoció Solari en una entrevista sobre su filiación partidaria. Pero esa fue apenas una de las numerosas reflexiones que dejó a lo largo de los años sobre la realidad política, social y cultural del país.

"Soy peronista, pero un peronista de la nueva izquierda, del 61, que era amor y paz, era un hippie. Eso es lo que soy, un hippie viejo que se la creyó y que sigue con eso", se definió Solari sobre su identidad política en un reportaje. "Del otro lado veo un peligro muy grande", advirtió sobre las expresiones políticas contrarias al justicialismo.

El Indio expresó también en distintas oportunidades su admiración por Eva Perón, a quien definió como una figura central de la historia argentina y del imaginario popular. En su autobiografía Recuerdos que mienten un poco, escrita junto a Marcelo Figueras, recordó una anécdota familiar según la cual Evita lo tuvo en brazos cuando era un bebé. "Dicen que ahí me tuvo en brazos Evita, la hermosa muchacha de Los Toldos. Algún bien debe haberme transmitido", escribió el músico al referirse a la dirigente peronista.

La valoración de Solari va más allá de esa escena. En el mismo libro sostuvo que "Evita siempre fue el Lado A para mí", una definición que resume el lugar privilegiado que le asigna dentro de la historia política argentina. Incluso llegó a afirmar que, de no haber elegido una fotografía de sus padres para la portada de El ruiseñor, el amor y la muerte, habría utilizado una imagen de Eva Perón.

Esa admiración volvió a hacerse pública en mayo de 2021, cuando el exlíder de Los Redondos homenajeó a Evita en redes sociales al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento. Entonces compartió una imagen acompañada por una frase breve pero significativa: "La hermosa muchacha de Los Toldos". La expresión, que ya había utilizado en dedicatorias y entrevistas, sintetiza el afecto y la reivindicación histórica que el cantante manifestó hacia la figura de Evita a lo largo de los años.

El Indio Solari junto a un busto de Eva Perón.

Memoria, Verdad y Justicia

Todos los 24 de marzo, el Indio recordaba a las víctimas de la dictadura y pedía continuar la búsqueda de los nietos secuestrados. "¡Memoria, Verdad y Justicia! Por la lucha de Abuelas y Madres. Hasta encontrar al último de los 30.000 desaparecidos", expresó el cantante el Día de la Memoria de 2025. En la publicación, añadió una foto de Hebe De Bonafini extraída del libro Los Caminos de la vida de Ulises Gorini.

Pero esta no fue la única vez que Solari reivindicó la lucha de los organismos de derechos humanos. En 2021, al cumplirse 44 años de la primera ronda de las Madres, publicó un mensaje en sus redes en el que las definió como "Dueñas del coraje" y les agradeció por su trayectoria. Además, años antes, al recibir el pañuelo, símbolo de lucha contra el terrorismo de Estado, sostuvo: "Han sido valientes cuando no era fácil".

La música como herramienta política

En una entrevista con el periodista Julio Leiva, Solari rechazó la idea de la música como mero entretenimiento y reivindicó el rol político de los artistas. "La música es un gran difusor de ideas", sostuvo. En ese sentido, definió a sus proyectos musicales como "bandas de combate" y explicó: "No me parece bueno tener entretenida a la gente mientras le están metiendo la mano en el bolsillo". Para el músico, las canciones debían dialogar con los conflictos de su tiempo y ofrecer una mirada crítica sobre la realidad.

"Todo preso es político"

La preocupación por la desigualdad social también atravesó buena parte de su obra. Una de sus composiciones más emblemáticas fue la canción Todo preso es político, incluida en el álbum Un baión para el ojo idiota de 1988. En ese disco planteó una idea que luego desarrolló en entrevistas: que muchas personas terminan privadas de su libertad como consecuencia de condiciones estructurales de exclusión.

La frase "Si esta cárcel sigue así, todo preso es político" se convirtió en una de las consignas más reconocidas de su repertorio. Según explicó el propio Solari, la canción buscaba ampliar la noción tradicional de preso político para incluir a quienes nacen en contextos de pobreza y marginalidad que condicionan sus posibilidades de vida.

La libertad, el amor, la muerte y la condición humana

A lo largo de su trayectoria, el exlíder de Los Redondos planteó que los grandes temas que lo movilizaban eran la libertad, el amor, la muerte y la condición humana. Esa mirada atravesó tanto sus letras como sus intervenciones públicas y alimentó una obra que siempre estuvo ligada a la crítica social y a la observación de las relaciones de poder.

Lejos de entender la libertad como una cuestión exclusivamente individual, Solari la vinculó con las condiciones materiales y culturales que determinan la vida de las personas. En numerosas entrevistas cuestionó los mecanismos de exclusión social, el poder económico y las formas de manipulación ejercidas desde los medios de comunicación y la política. Para el músico, la verdadera libertad solo podía existir cuando las personas contaban con herramientas para desarrollar una mirada crítica sobre la realidad.

Esa preocupación también se reflejó en personajes, historias y metáforas presentes en sus canciones, pobladas de marginados, fugitivos, trabajadores precarizados y sujetos enfrentados a distintas formas de dominación. A través de esas figuras, el Indio construyó una narrativa que puso el foco en quienes quedaban al margen del poder, en una obra que trascendió el ámbito musical para dialogar con los debates políticos y sociales de su época.