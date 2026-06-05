Murió el Indio Solari: la emoción de músicos y famosos en las redes

El mundo de la música argentina permanece en estado de conmoción luego de que trascendiera la muerte de Carlos "Indio" Solari, una de las figuras más relevantes de la historia del rock nacional. Con el correr de los minutos, la noticia fue propagándose y tanto músicos como personalidades de la cultura y la política expresaron su dolor en redes sociales.

De acuerdo con información atribuida a la UFI N°2 de Ituzaingó, se iniciaron actuaciones bajo la carátula "Averiguación de causales de muerte". El texto que circuló señala que el músico, quien había hecho público años atrás su diagnóstico de Parkinson, no presentaría indicios de una causa de muerte diferente a sus problemas de salud preexistentes. Hasta el momento, se aguardan precisiones y eventuales comunicaciones oficiales que permitan esclarecer las circunstancias del hecho y brindar mayores detalles sobre la situación.

Una figura clave de la cultura argentina

Líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el Indio Solari se convirtió en una de las personalidades más influyentes del rock argentino. Su obra marcó a varias generaciones a través de canciones que trascendieron lo musical para convertirse en parte de la identidad cultural del país.

Carlos Alberto "Indio" Solari, histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, falleció en las últimas horas a los 77 años.

Con Los Redondos primero y luego junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, construyó una trayectoria única, caracterizada por la independencia artística, el vínculo directo con el público y una convocatoria multitudinaria que pocas veces tuvo comparación en la música argentina.

A lo largo de más de cuatro décadas, su figura fue referencia obligada para músicos, escritores, periodistas y artistas de distintas disciplinas, consolidándose como uno de los compositores más importantes de la historia del rock nacional.

Los mensajes de despedida en las redes sociales

Con el correr de las horas comenzaron a multiplicarse las reacciones de músicos, artistas y personalidades de la cultura a través de las redes sociales.

Las publicaciones reflejan el profundo impacto que la figura del Indio Solari tuvo en distintas generaciones y la huella que dejó en la música argentina. Mientras tanto, miles de seguidores continúan expresando su emoción y compartiendo recuerdos, fotografías, canciones y fragmentos de recitales que forman parte de una de las historias más significativas del rock nacional.