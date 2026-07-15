Noticias Argentinas (NA)

Tras asistir a los golazos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en la semifinal contra Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium, Lionel Messi se convirtió en el mayor asistidor de la historia de los mundiales y acumula un nuevo récord en su currículum de logros. Con el partido de este jueves, el rosarino llegó a la cantidad de 12 asistencias, cifra que ningún otro jugador logró.

El nuevo récord se suma a una larga lista de logros que el Diez viene acumulando en la máxima cita del fútbol. El rosarino ya es el máximo goleador argentino en los Mundiales, el futbolista con más partidos disputados en la competencia y continúa ampliando sus registros tanto en goles como en participaciones directas. Ahora, con 12 pases gol, superó todas las marcas históricas conocidas y se consolida así como uno de los jugadores más importantes que haya tenido el torneo organizado por la FIFA.

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La actuación del capitán fue esencial en el triunfo albiceleste. Primero apareció con un pase preciso hacia el centro para Fernández, que sacó un potente remate desde afuera del área para convertir uno de los mejores goles del campeonato. Más tarde, cuando parecía no tener espacio para enviar un centro con su pierna izquierda, Messi enganchó hacia afuera y con la derecha lanzó un envío perfecto para que Martínez conecte de cabeza y marcara el segundo tanto argentino.

Las diferencias históricas que ponen en discusión los números de asistencias

Si bien existen diferencias entre las estadísticas históricas debido a los distintos criterios utilizados para contabilizar los pases gol en las primeras ediciones de la Copa del Mundo, no hay discusión sobre el registro de Messi. Su marca es oficial para el período analizado y representa un récord absoluto. Sin embargo, hasta antes del partido de este jueves existían debates dadas las diferencias de criterio para contabilizar los pases gol de los mundiales anteriores.

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Las discrepancias aparecen principalmente con leyendas como Pelé o el alemán Fritz Walter. Algunos analistas contabilizan asistencias desde el Mundial de 1966, fecha en la que comenzó a existir un registro audiovisual completo de los partidos. Otros reconstruyen las acciones mediante relatos periodísticos y archivos gráficos de competencias anteriores, lo que provoca diferencias en los números finales. Según algunos especialistas, Pelé suma ocho o diez asistencias, mientras que Fritz Walter aparece con nueve o diez. En cambio, las 12 asistencias de Lionel Messi no generan controversias y todavía podrían sumarse más antes del cierre del torneo.

Los otros récords de Messi en lo que va del Mundial 2026

Aparte de esta nueva estrella personal, el capitán argentino todavía amplía su legado. Aparte de las 12 asistencias, acumula 21 goles en los Mundiales que participó, sumándose como participante de 33 goles de la Selección Argentina entre goles y asistencias. También sigue en la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026, mientras mantiene vigente su récord de partidos consecutivos marcando goles. En paralelo, igualó a Guillermo Stábile como el argentino con más tantos en una misma Copa del Mundo.