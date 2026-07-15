UE acepta plan de acción presentado por X para mejorar su transparencia

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra una miniatura impresa en 3D de Elon Musk y el logotipo de la X.

La Unión Europea, que el año pasado ‌impuso una ‌multa de 120 millones de euros (137,2 millones de dólares) a la red social X, de Elon Musk, anunció el miércoles que ​había aceptado ⁠un plan de acción ‌presentado por la ⁠compañía para cumplir ⁠con las normas de transparencia establecidas en la Ley de ⁠Servicios Digitales del ​bloque.

"La Comisión Europea ‌ha aceptado el ‌plan de acción de X ⁠para cumplir con las obligaciones de transparencia y garantizar el acceso ​de ‌los investigadores a los datos, de conformidad con la Ley de Servicios Digitales", señaló en ⁠un comunicado.

"Las medidas aprobadas suponen un paso importante para que los investigadores, la sociedad civil y el público en general puedan obtener una ‌mayor transparencia sobre los sistemas de X, en particular para supervisar los riesgos sistémicos de X y evaluar ‌el impacto más amplio de la plataforma en sus usuarios ‌y en ⁠la sociedad europea en su conjunto", añadió.

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(1 ​dólar = 0,8745 euros)

Con información de Reuters