Alejandro Bercovich reveló el "repudiable" accionar de Milei: "Muy"

Alejandro Bercovich reveló el "repudiable" accionar de Milei.

La decisión de Patricia Bullrich de respaldar la continuidad del pliego de la jueza María Verónica Michelli pese al pedido de Javier Milei de retirarlo sigue generando repercusiones. Esta vez fue Alejandro Bercovich quien analizó el episodio y aseguró que la ministra de Seguridad está marcando una distancia política respecto del oficialismo.

Durante su programa en Radio con Vos, el periodista calificó como "muy repudiable" el intento de desplazar a una candidata que, según señaló, había atravesado todas las instancias institucionales requeridas para llegar a la Justicia. "Que corran a una candidata a jueza que pasó todos los filtros, el concurso, la selección del Ejecutivo, la entrevista personal y el ranking que establece el Consejo de la Magistratura es algo muy repudiable", consideró.

En su análisis, Bercovich recordó otros episodios en los que Milei tomó decisiones vinculadas a funcionarios o dirigentes por diferencias políticas o familiares. Mencionó la salida del ex titular de la Anses luego de una votación legislativa que no fue bien recibida por el Presidente y también el desplazamiento de Sonia Cavallo Runde de su cargo diplomático en Estados Unidos tras las críticas formuladas por su padre, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

Alejandro Bercovich reveló el "repudiable" accionar de Milei.

Los "principios" de Bullrich

Bercovich consideró que el posicionamiento de Bullrich trasciende la discusión puntual sobre Michelli y responde a una cuestión institucional. "Bullrich se planta también contra esta arbitrariedad", afirmó.

Y fue más allá al interpretar las consecuencias políticas de esa decisión: "Lo hace por una cuestión de principios. Y cuando lo convierte en una cuestión de principios, termina de confirmar que ella se está separando en términos de candidatura y de espacio político de la ultraderecha".