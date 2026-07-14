Hallazgo y misterio en Jujuy: encontraron sin vida a una pareja en el "canal de la muerte"

Un hombre y una mujer fueron encontrados muertos en distintos sectores del canal derivador de riego de Perico, conocido popularmente como el "canal de la muerte" en Jujuy, y la Justicia busca determinar cuál fue la causa de ambos decesos. La información fue confirmada por la oficial Lorena Choque, de la Policía de la Provincia, quien indicó que fueron los propios familiares quienes se presentaron ante las autoridades para acreditar el vínculo entre ambas personas y ratificar que eran pareja.

La mujer fue identificada oficialmente como Liz Daniela Vargas Coraite, de 35 años y vecina de Perico. Su cuerpo fue rescatado el sábado en la compuerta de la Finca Lamas, en Alto Verde. Un día antes, el viernes por la tarde, había sido encontrado el cadáver de Sandro Vilca, de 37 años, en el paraje rural Los Lapachos, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional "Horacio Guzmán". Según trascendió, presentaba una lesión en la cabeza que llamó la atención de los primeros intervinientes.

Con el avance de la pesquisa, la causa dejó de estar a cargo de las seccionales 58 y 60 de Perico y pasó íntegramente a la División Homicidios de la Brigada de Investigaciones, bajo la dirección de la fiscalía de la doctora Calderón. La decisión de elevar la causa a una unidad especializada responde a la complejidad del caso y a la necesidad de determinar con precisión si ambos fallecimientos están vinculados o si se trata de hechos independientes que coincidieron en el tiempo y en el espacio.

Durante la jornada de este lunes, ambos cuerpos fueron sometidos a estudios médico-forenses en la morgue judicial de Alto Comedero. Desde la fuerza de seguridad precisaron que la autopsia del hombre fue programada para la mañana, mientras que la correspondiente a la mujer se realizó durante la tarde.

Los interrogantes que intentan resolver los investigadores

Los investigadores intentan responder dos interrogantes centrales para orientar la causa. Por un lado, buscan establecer las causas exactas de los fallecimientos y determinar si la lesión en la cabeza que presentaba el hombre fue anterior a su caída al canal o si se produjo como consecuencia del arrastre del cuerpo por el cauce de cemento.

Este punto es crucial, ya que podría indicar si hubo violencia previa o si se trató de un accidente. Además, los peritos procuran determinar la data y el momento de las muertes para reconstruir las últimas horas de vida de la pareja y establecer qué ocurrió antes de que ambos fueran encontrados sin vida.

Mientras avanzan las pericias, la Justicia también tomó testimonios a personas del entorno de las víctimas. Vecinos y familiares han declarado en la causa, aportando información sobre la relación de la pareja, sus hábitos y posibles conflictos previos que pudieran haber derivado en una situación violenta.

Los resultados de los informes forenses serán determinantes para establecer si se trató de una tragedia accidental o si la investigación deberá orientarse hacia un posible hecho criminal de mayor gravedad. En caso de confirmarse que hubo intervención de terceros, la fiscalía evaluará las medidas necesarias para dar con los responsables.

El contexto del "canal de la muerte" y la reacción de la comunidad

El "canal de la muerte", como se lo conoce popularmente, ha sido escenario de múltiples accidentes y muertes a lo largo de los años; lo que genera especial preocupación entre los vecinos de la zona. Dicha estructura, que atraviesa varias localidades del departamento de Perico, está compuesto por cemento con bordes resbaladizos y corrientes que pueden ser peligrosas, especialmente durante la temporada de riego.

Sin embargo, el hecho de que los cuerpos hayan aparecido en sectores distintos y con un día de diferencia, ha despertado la sospecha de los investigadores que no descartan ninguna hipótesis.

La comunidad de Perico sigue con atención el desarrollo de la investigación, mientras los familiares de las víctimas esperan respuestas sobre lo ocurrido. La noticia de los hallazgos generó conmoción en la localidad, donde la pareja era conocida y tenía vínculos con varios vecinos.

Mientras tanto, la División Homicidios continúa trabajando en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Vilca y Vargas Coraite, a la espera de los resultados de las pericias forenses que se transformarán en una prueba clave. Por su parte, la fiscalía mantiene reserva sobre el avance de la causa y no descarta nuevas medidas de investigación en las próximas horas.