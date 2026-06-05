Así fue el día en el que el Indio Solari confirmó que tenía Parkinson: "Hay dolor, y el dolor me rompe las pelotas".

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari, histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se confirmó este viernes 5 de junio de 2026 y conmovió a millones de argentinos, quienes recordaron cómo fue el día en el que confirmó que sufría de la enfermedad de Parkinson en 2015.

El "Indio" confirmó su diagnóstico durante una charla con Mario Pergolini en Vorterix: "Mi salud no está en mi mejor versión. El melón ya no me da. Tengo una enfermedad malvada que anda jodiendo en el cerebro que hay que tener en cuenta porque te va invalidando. No es cáncer ni Sida".

"Hay dolor, y el dolor me rompe las pelotas. Hay días que me quiero matar y hay días que ni se nota. Hay dolor, hay malhumor. Es la vida. Y esto es una cagada: he visto sufrir a la gente de una manera inmerecida. No tengo miedo. La curiosidad es más grande que el miedo”, añadió el artista.

Tiempo después, volvió a dar declaraciones al respecto en la radio madrileña Mariskal Rock: "Me maltrata menos que a otra gente, porque uno tiene la posibilidad de hacerse tratar de la mejor manera, pero va progresando”, señaló el músico en relación al mal de Parkinson.

Por esta razón, había descartado una vuelta a los escenarios porque su enfermedad no le estaba permitiendo estar en su mejor versión. "Y me parece que ya no tengo más ganas de asomar por este mal. No quiero ser un artista que esté peleando ahí en el escenario. El Indio ya cumplió su tiempo y el Míster no tiene vocación de directo. El Míster tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera”.

"Esto ya lo tengo decidido desde hace mucho tiempo. Les regalo la banda y la marca a Los Fundamentalistas porque se comportaron conmigo con mucho entusiasmo y emoción durante los 15 años que estuvimos juntos. Hacía rato que ya sabía que cuando me llegara el asunto de viejo, de artista jovato, no quería que estuviera ahí arriba el Indio. Ya lo tengo preparado, no estoy sufriendo ni penando, no extraño mucho el escenario”, concluyó.

Qué se sabe sobre la muerte del "Indio" Solari

Hasta el momento, no trascendieron detalles adicionales sobre las circunstancias de la muerte ni sobre posibles ceremonias de despedida. La fiscalía dispuso las actuaciones correspondientes para determinar formalmente las causales de la muerte. Según Teleshow, se realizará autopsia por protocolo.