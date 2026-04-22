Getafe vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Liga

El duelo entre Getafe y Barcelona correspondiente a la fecha 32 se disputará en el estadio Coliseum Alfonso Pérez desde las 11:15 (hora Argentina), el sábado 25 de abril.

Así llegan Getafe y Barcelona

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

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Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

En su visita anterior, Getafe empató por con Real Sociedad. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 4 goles marcados y con 3 en su valla.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Barcelona igualó - el juego frente a Celta. Previo a este empate, había ganado 4 partidos. Entre todos estos encuentros, sumó 12 goles y le han marcado 4en contra.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 3 victorias para el local y un total de 2 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 21 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 3-0 a favor de Barcelona.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 41 puntos (12 PG - 5 PE - 14 PP), mientras que la visita sumó 79 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (26 PG - 1 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 79 31 26 1 4 54 2 Real Madrid 73 32 23 4 5 37 3 Villarreal 61 31 19 4 8 20 4 Atlético de Madrid 57 31 17 6 8 19 8 Getafe 41 31 12 5 14 -5

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga

Fecha 32: vs Barcelona: 25 de abril - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Rayo Vallecano: 3 de mayo - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Real Oviedo: 10 de mayo - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Mallorca: 13 de mayo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 32: vs Getafe: 25 de abril - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Osasuna: 2 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Real Madrid: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Alavés: 13 de mayo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Getafe y Barcelona, según país