Cuándo son las vacaciones de invierno en Córdoba 2026: la fecha confirmada

Empezaron los días más fríos y, con el avance del ciclo escolar, muchos se preguntan cuándo comienzan las vacaciones de invierno 2026 en Córdoba. Los estudiantes de la provincia tendrán su receso invernal recién en julio.
Córdoba: la fecha confirmada de las vacaciones de invierno 2026
El Gobierno cordobés estableció que las vacaciones de invierno serán desde el lunes 6 al viernes 17 de julio. Los alumnos y docentes recién regresarán a las aulas a partir del lunes 20 de julio, debido a que previamente tendrán dos días de fin de semana.
El receso invernal rige para todos los niveles escolares, ya sea jardín de infantes, primaria, secundaria e institutos de formación docente o técnica. En el resto del país las vacaciones también serán en julio y durarán dos semanas, aunque puede variar ligeramente la fecha de comienzo y finalización.
Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Argentina: provincia por provincia
Las fechas de las vacaciones de invierno varían a lo largo y ancho del país porque cada provincia tiene la potestad para definir si propio calendario escola, aunque en todas suele ser en julio, cuando llega la mitad del año y los días de mayor frío.
- Ciudad y provincia de Buenos Aires: del 20 al 31 de julio
- Catamarca: del 13 al 24 de julio
- Chaco: del 20 al 31 de julio
- Chubut: del 13 al 24 de julio
- Corrientes: del 13 al 24 de julio
- Entre Ríos: del 6 al 17 de julio
- Formosa: del 13 al 24 de julio
- Jujuy: del 13 al 24 de julio
- La Pampa: del 13 al 24 de julio
- La Rioja: del 13 al 24 de julio
- Mendoza: del 6 al 17 de julio
- Misiones: del 13 al 24 de julio
- Neuquén: del 13 al 24 de julio
- Río Negro: del 13 al 24 de julio
- Salta: del 13 al 24 de julio
- San Juan: del 6 al 17 de julio
- San Luis: del 6 al 17 de julio
- Santa Cruz: del 13 al 24 de julio
- Santa Fe: del 6 al 17 de julio
- Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: del 13 al 24 de julio
- Tucumán: del 13 al 24 de julio
MÁS INFO
¿Cuándo terminan las clases en cada provincia?
Además de establecer la fecha de vacaciones del año, al comenzar el ciclo escolar también se definió la fecha de cierre. El último día de clases varía de acuerdo a la provincia, y en ocasiones hasta el distrito, pero los confirmados son:
- Buenos Aires: 22 de diciembre
- CABA: 18 de diciembre
- Catamarca: 18 de diciembre
- Chaco: 18 de diciembre
- Chubut: 18 de diciembre
- Córdoba: 18 de diciembre
- Corrientes: 18 de diciembre
- Entre Ríos: 18 de diciembre
- Formosa: 17 de diciembre
- Jujuy: 18 de diciembre
- La Pampa: 23 de diciembre
El último día de clases varía de acuerdo al distrito
- La Rioja: 18 de diciembre
- Mendoza: 22 de diciembre
- Misiones: 18 de diciembre
- Neuquén: 18 de diciembre
- Río Negro: 18 de diciembre
- Salta: 18 de diciembre
- San Juan: 18 de diciembre
- San Luis: 18 de diciembre
- Santa Cruz: 18 de diciembre
- Santa Fe: 18 de diciembre
- Santiago del Estero: 18 de diciembre
- Tucumán: 18 de diciembre
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 18 de diciembre