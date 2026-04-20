Cuándo son las vacaciones de invierno 2026: todas las fechas provincia por provincia

El ciclo escolar 2026 avanza rápidamente y son muchos los que se preguntan cuándo son las vacaciones de invierno en provincia de Buenos Aires, período que coincide con el de la Ciudad.

Las vacaciones de invierno en Argentina corresponden a dos semanas -a tomarse en julio- en el que tanto docentes como alumnos no asisten a las instituciones del sistema educativo: jardín de infantes, primario, secundaria e institutos de formación docente y técnicos.

Cada año, las provincias comunican su calendario escolar en el que estipulan el inicio de clases, el período de vacaciones y el fin del año escolar.

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en la provincia de Buenos Aires

El gobierno bonaerense estableció que las vacaciones de invierno se desarrollarán del 20 al 31 de julio, coincidiendo con los distritos de la ciudad de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

Además, a ese periodo debe sumar el fin de semana previo y el posterior. Por lo que los alumnos y docentes volverán a las aulas a partir del lunes 3 de agosto.

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Argentina

Catamarca: del 13 al 24 de julio

Chaco: del 20 al 31 de julio

Chubut: del 13 al 24 de julio

Córdoba: del 6 al 17 de julio

Corrientes: del 13 al 24 de julio

Entre Ríos: del 6 al 17 de julio

Formosa: del 13 al 24 de julio

Jujuy: del 13 al 24 de julio

La Pampa: del 13 al 24 de julio

La Rioja: del 13 al 24 de julio

Mendoza: del 6 al 17 de julio

Misiones: del 13 al 24 de julio

Neuquén: del 13 al 24 de julio

Río Negro: del 13 al 24 de julio

Salta: del 13 al 24 de julio

San Juan: del 6 al 17 de julio

San Luis: del 6 al 17 de julio

Santa Cruz: del 13 al 24 de julio

Santa Fe: del 6 al 17 de julio

Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: del 13 al 24 de julio

Tucumán: del 13 al 24 de julio

Cuándo terminan las clases 2026 en Argentina