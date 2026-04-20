Cuándo son las vacaciones de invierno 2026: todas las fechas provincia por provincia

El ciclo escolar 2026 avanza rápidamente y son muchos los que se preguntan cuándo son las vacaciones de invierno en provincia de Buenos Aires, período que coincide con el de la Ciudad.
Las vacaciones de invierno en Argentina corresponden a dos semanas -a tomarse en julio- en el que tanto docentes como alumnos no asisten a las instituciones del sistema educativo: jardín de infantes, primario, secundaria e institutos de formación docente y técnicos.
Cada año, las provincias comunican su calendario escolar en el que estipulan el inicio de clases, el período de vacaciones y el fin del año escolar.
Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en la provincia de Buenos Aires
El gobierno bonaerense estableció que las vacaciones de invierno se desarrollarán del 20 al 31 de julio, coincidiendo con los distritos de la ciudad de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.
Además, a ese periodo debe sumar el fin de semana previo y el posterior. Por lo que los alumnos y docentes volverán a las aulas a partir del lunes 3 de agosto.
Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Argentina
- Catamarca: del 13 al 24 de julio
- Chaco: del 20 al 31 de julio
- Chubut: del 13 al 24 de julio
- Córdoba: del 6 al 17 de julio
- Corrientes: del 13 al 24 de julio
- Entre Ríos: del 6 al 17 de julio
- Formosa: del 13 al 24 de julio
- Jujuy: del 13 al 24 de julio
- La Pampa: del 13 al 24 de julio
- La Rioja: del 13 al 24 de julio
- Mendoza: del 6 al 17 de julio
- Misiones: del 13 al 24 de julio
- Neuquén: del 13 al 24 de julio
- Río Negro: del 13 al 24 de julio
- Salta: del 13 al 24 de julio
- San Juan: del 6 al 17 de julio
- San Luis: del 6 al 17 de julio
- Santa Cruz: del 13 al 24 de julio
- Santa Fe: del 6 al 17 de julio
- Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: del 13 al 24 de julio
- Tucumán: del 13 al 24 de julio
Cuándo terminan las clases 2026 en Argentina
- Buenos Aires: 22 de diciembre
- CABA: 18 de diciembre
- Catamarca: 18 de diciembre
- Chaco: 18 de diciembre
- Chubut: 18 de diciembre
- Córdoba: 18 de diciembre
- Corrientes: 18 de diciembre
- Entre Ríos: 18 de diciembre
- Formosa: 17 de diciembre
- Jujuy: 18 de diciembre
- La Pampa: 23 de diciembre
- La Rioja: 18 de diciembre
- Mendoza: 22 de diciembre
- Misiones: 18 de diciembre
- Neuquén: 18 de diciembre
- Río Negro: 18 de diciembre
- Salta: 18 de diciembre
- San Juan: 18 de diciembre
- San Luis: 18 de diciembre
- Santa Cruz: 18 de diciembre
- Santa Fe: 18 de diciembre
- Santiago del Estero: 18 de diciembre
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 18 de diciembre
- Tucumán: 18 de diciembre