Decisión histórica de Bariloche: cómo adelantarse a la temporada y ahorrar en la vacaciones de invierno

Si bien recién empieza la temporada de verano, ya podés adelantarte a las vacaciones de invierno 2026 y planificar tu viaje para gastar menos. Si viajas a Bariloche o tenés pensado esquiar una de las grandes claves de ahorro es la preventa de los pases de esquí en el Cerro Catedral. Cómo podés aprovecharla.
Clave para gastar menos en las vacaciones de invierno 2026: cómo pagar más baratos los pases de esquí
A pesar de que faltan cinco meses para el invierno, desde San Carlos de Bariloche ya abrieron la preventa del pase diario de esquí en el Cerro Catedral por un valor de $160.000. La promoción estará vigente hasta el 28 de febrero y es clave para que aprovechen aquellas personas que suelen vacacionar en la nieve o que planifican hacerlo en el invierno de 2026.
Así, si bien los pases diarios tendrán un leve aumento respecto al de 2025 (cuando se mantuvo a $115 mil pesos durante toda la temporada, como en 2024), adquirirlos con antelación garantiza pagarlos con menos incremento, en comparación al precio que tendrán durante plena temporada alta de invierno.
Otros consejos para tener un viaje económico en Bariloche 2026
Cuando se quiere vacacionar con un presupuesto ajustado es clave planificarlo con anticipación para evitar los sobreprecios de la temporada alta. En ese sentido, se pueden tener en cuenta los siguientes consejos:
- Comprar los pasajes de avión con antelación: es una regla conocida y muy clave, los vuelos suelen ser mucho más económicos al comprarse con meses de anticipación, ya que se esquivan los picos de última hora y se puede proyectar un gasto con mayor previsibilidad.
- Viajar de la forma más conveniente: la modalidad de viaje impacta directamente en el gasto, si se viaja de a grupo familiar on en pareja y no se requiere movilidad constante, ir en auto propio puede implicar un ahorro mayor frente a la combinación de vuelo más alquiler. Si bien implica viajar largas horas, el trayecto puede ser parte de la experiencia.
- Elegir alojamientos de categorías más económicas: esto puede modificar radicalmente el presupuesto, ya que ciertos hostels, hoteles de menos estrellas y cabañas puede ser una excelente alternativa accesible y ofrecer una buena experiencia.