Decisión histórica de Bariloche: cómo adelantarse a la temporada y ahorrar en la vacaciones de invierno

La clave para adelantarse y ahorrar en las vacaciones de invierno: cómo comprar pases de esquí baratos

Si bien recién empieza la temporada de verano, ya podés adelantarte a las vacaciones de invierno 2026 y planificar tu viaje para gastar menos. Si viajas a Bariloche o tenés pensado esquiar una de las grandes claves de ahorro es la preventa de los pases de esquí en el Cerro Catedral. Cómo podés aprovecharla.

A pesar de que faltan cinco meses para el invierno, desde San Carlos de Bariloche ya abrieron la preventa del pase diario de esquí en el Cerro Catedral por un valor de $160.000. La promoción estará vigente hasta el 28 de febrero y es clave para que aprovechen aquellas personas que suelen vacacionar en la nieve o que planifican hacerlo en el invierno de 2026.

Así, si bien los pases diarios tendrán un leve aumento respecto al de 2025 (cuando se mantuvo a $115 mil pesos durante toda la temporada, como en 2024), adquirirlos con antelación garantiza pagarlos con menos incremento, en comparación al precio que tendrán durante plena temporada alta de invierno.

Otros consejos para tener un viaje económico en Bariloche 2026

Cuando se quiere vacacionar con un presupuesto ajustado es clave planificarlo con anticipación para evitar los sobreprecios de la temporada alta. En ese sentido, se pueden tener en cuenta los siguientes consejos: