Tiene 16 habitantes y es perfecto para una escapada de relax: el pueblito bonaerense que tenés que visitar

Ariel es una localidad perfecta para escapada express.

La Provincia de Buenos Aires tiene muchos pueblitos pequeños, ideales para una escapada express: uno de ellos es Ariel, ubicado en el centro geográfico de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Azul. La localidad se caracteriza por su marcado perfil rural y una densidad poblacional que registró un descenso del 74% entre los últimos dos censos, contando con apenas 16 habitantes según los registros oficiales.

El entorno presenta un clima templado y húmedo, con una temperatura media anual de 15°C que favorece la actividad agropecuaria centrada en la cría de ganado bovino y el cultivo de oleaginosas y cereales. En términos meteorológicos, la zona mantiene promedios de 22°C en verano y 8°C durante el invierno.

Debido a su diversidad biográfica, el área permite el desarrollo de actividades como el avistaje de aves, la pesca y la caza menor, encontrándose habilitadas especies típicas de la región pampeana como la perdiz chica, la liebre europea y los patos. El marco regulatorio local establece un cupo máximo de diez piezas diarias por cazador y otorga permisos de salida con una duración de tres días.

En cuanto al calendario de la actividad, la temporada de patos comienza el 15 de abril, mientras que para la perdiz chica y las liebres el inicio se desplaza al 1 de mayo. Para todas las especies mencionadas, el período de caza finaliza el 1 de agosto, garantizando así el ordenamiento de los recursos naturales y la fauna de la zona.

Estación de Ariel.

Otro pueblo bonaerense para una escapada express

Situado en el sector centronorte de la provincia de Buenos Aires, el pueblo de Alberti se consolidó como un punto de interés cultural y turístico por albergar parte del legado del arquitecto e ingeniero Francisco Salamone. La localidad fue fundada el 27 de octubre de 1877 por Andrés Vaccarezza, quien diseñó la planta urbana original de 80 manzanas distribuidas en torno al trazado ferroviario.

Con el transcurso de las décadas, el patrimonio arquitectónico del municipio alcanzó relevancia institucional y reconocimiento externo. La organización AdbA Art Déco - Acapa distinguió a la ciudad con el título de "primer pueblo art déco de la Argentina", debido a la preservación y densidad de obras pertenecientes a este movimiento estético. Este hito posicionó a la cabecera del partido como un destino clave para el estudio y la apreciación del diseño monumental en el territorio bonaerense.