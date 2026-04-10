Existe desde el siglo XIX y aún es un emblemático paraje de una ruta de la Patagonia: su nombre es por un accidente del 1800

En la inmensidad de la Patagonia argentina, donde las distancias se miden en horas y los paisajes resultan interminables, se esconde una de las historias más llamativas del país, que es ideal como destino de escapadas. Se trata de Cajón de Ginebra Grande, un paraje ubicado en la provincia de Chubut que, pese a su presente como pueblo casi deshabitado, tuvo épocas de esplendor con mucha actividad y población.

Hoy este lugar se ha convertido en una parada habitual para viajeros. Cajón de Ginebra Grande se destaca por su ubicación estratégica y también por el origen de su nombre, que suele sorprender a quienes lo atraviesan por primera vez.

El punto clave de la meseta patagónica

Cajón de Ginebra Grande se encuentra sobre la Ruta Nacional 25, una vía fundamental que conecta la ciudad de Trelew con Tecka, donde se une con la Ruta Nacional 40,cerca de la Cordillera de los Andes. Su localización lo convierte en un punto intermedio clave en una región donde las ciudades están separadas por distancias enormes.

Por esta razón, el paraje es elegido por muchos viajeros como lugar de descanso o abastecimiento e incluso para pasar la noche. La presencia de este sitio representa un alivio en los largos recorridos por las rutas solitarias.

A pocos kilómetros también aparece el Cajón de Ginebra Chico, que suma más curiosidad a la historia de la zona.

El origen del nombre

El origen del nombre de Cajón de Ginebra Grande no está completamente documentado, pero existen versiones que se transmiten de generación en generación.

La hipótesis más difundida sostiene que, en tiempos en que las travesías se realizaban en carros, un cajón de ginebra cayó en ese punto del camino y el hecho terminó convirtiéndose en la referencia para ese lugar. Años más tarde, según esta misma historia, un cajón más pequeño habría caído en una zona cercana, dando origen al "Cajón de Ginebra Chico".

Otra versión indica que la denominación está vinculada al comercio de la época. En el sector más poblado se consumía mayor cantidad de ginebra, por lo que allí se acumulaban más cajones, lo que habría derivado en el nombre “Grande”. En contraste, la zona con menor consumo habría quedado asociada al “Chico”.

Si bien este pueblo no tiene una fecha de fundación exacta, se registra que en 1880 muchos trabajadores circulaban por la zona para trasladar mercadería entre el valle 16 de Octubre y el valle del río Chubut. Dada la larga distancia que existe entre estas dos zonas, con el paso del tiempo se inauguraron locales a mitad de camino para abastecer a los viajeros.

Esto derivó en la creación de un pueblo que, en 1922, inauguró la Escuela Nacional N°64. Con el paso del tiempo, los locales terminaron cerrando sus puertas y quedó, únicamente, un paraje con más de 100 años de antigüedad.