Le dicen la "Tierra de Gigantes" y poco las conocen, ¿dónde queda la joya escondida del río Bermejo?

Ubicada en el sudeste de la provincia de Formosa, la localidad de Villa Escolar aparece como uno de los destinos emergentes del norte argentino para quienes buscan descanso en contacto con la naturaleza. Este pequeño municipio del departamento Laishí se encuentra a orillas del río Bermejo, razón por la cuál se lo referencia como la joya escondida de la región.

Con una población reducida y un ritmo de vida tranquilo, conserva el espíritu de pueblo rural, con fuerte vínculo con el entorno. Su principal atractivo es el río, uno de los cursos de agua más importantes de la región del Gran Chaco, que funciona como eje de actividades recreativas como la pesca, caminatas por la ribera y momentos de descanso frente a las barrancas.

¿Qué hacer en Villa Escolar, la joya del río Bermejo?

El turismo en Villa Escolar se apoya en propuestas simples y accesibles. Entre los espacios más visitados se encuentra la Reserva de Biosfera, un área natural donde predominan la fauna autóctona y los paisajes típicos del norte argentino. Allí se puede recorrer una pasarela que conduce a un mirador desde el cual observar aves y el entorno ribereño.

Otro de los puntos destacados es el Museo Provincial de Ciencias Naturales, inaugurado en 2013 tras el hallazgo de fósiles en la zona. El espacio alberga una de las colecciones paleontológicas más importantes del norte del país y se convirtió en un atractivo educativo y turístico para visitantes de distintas edades.

En los últimos años, la localidad también sumó infraestructura recreativa. El Complejo Acuático Municipal, con piletas para adultos y niños y juegos de agua, se posiciona como una opción para el turismo familiar, especialmente en temporada de verano. A esto se suma la Casa del Bicentenario, que funciona como cine-teatro y espacio cultural, con programación de actividades locales.

¿Cómo llegar a Villa Escolar?

Para llegar a Villa Escolar desde la ciudad de Formosa, el recorrido es sencillo. La distancia es de aproximadamente 75 kilómetros y el trayecto demanda alrededor de una hora en auto. Se debe tomar la Ruta Nacional 11 en dirección sur y, tras unos 60 kilómetros, girar hacia el este por la Ruta Provincial 9, que conduce directamente a la localidad.