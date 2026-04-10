El pueblito a sólo dos horas de CABA bendecido por las obras de Salamone, ¿cómo llegar?

Ubicado en el centronorte de la provincia de Buenos Aires y cabecera del partido homónimo, Alberti gana protagonismo cada temporada por ser uno de los sitios donde se encuentran obras del arquitecto e ingeniero Francisco Salamone.

Fundado por Andrés Vaccarezza el 27 de octubre de 1877, tras la elaboración previa del primer plano de la planta urbana, que constaba de 80 manzanas dispuestas alrededor de las vías del ferrocarril, décadas después esta localidad obtuvo el reconocimiento internacional como “primer pueblo art déco de la Argentina”, otorgado por la asociación AdbA Art Déco - Acapa, una ONG dedicada a detectar y preservar el legado de ese estilo en el país.

Con poco más de 9351 habitantes, según los resultados del Censo 2022, Alberti también ofrece, dentro de su propuesta turística, una experiencia gastronómica basada en sus sánguches de miga, entre los más elogiados de la región y que tiene su cita principal cada mayo con la Fiesta Provincial de la Harina.

La ruta de Salamone en Alberti: los monumentos para conocer la obra del emblemático arquitecto art déco

Entre las más de 60 obras que realizó Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires, el edificio donde hoy funciona la Municipalidad de Alberti, junto con la plaza General José Arias, se destacan como dos de las intervenciones más aclamadas que el arquitecto italiano llevó adelante entre 1936 y 1940.

La monumentalidad de la torre de la actual sede del Ejecutivo local, que compite en altura con la iglesia, se combina con formas que refuerzan su remate superior, donde se ubica un reloj de líneas simples y geométricas. A su vez, el mástil de la plaza central, decorado con motivos circulares y luminarias esféricas, termina de coronar la impronta art déco en estas latitudes de la pampa bonaerense.

Alberti: entre las obras de Salamone y la cuna del sándwich de miga más grande del mundo

Cada año, el Festival Provincial de la Harina se convierte en la cita más importante de Alberti. Con talleres de cocina, espectáculos musicales y degustaciones de productos locales, atrae a miles de turistas y genera un gran impacto económico en la comunidad.

Lo más destacado reside en la preparación del sándwich de miga más grande de Argentina, que, en 2025, alcanzó los 2,8 metros de largo y 20 kilos de jamón y queso, convirtiéndose en el emblema gastronómico del pueblo.

¿Cómo llegar a Alberti desde la Ciudad de Buenos Aires?

Llegar a Alberti desde la Ciudad de Buenos Aires demandará de un recorrido de 200 kilómetros, a realizarse principalmente por la Ruta Nacional 5. Tras pasar por localidades como Luján, Mercedes y Chivilcoy, se accede al partido. El viaje demanda alrededor de dos horas y media en auto, dependiendo del tránsito.