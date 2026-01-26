La segunda quincena de enero está a pocos días de terminar y con él también finaliza el periodo de vacaciones de verano para las familias, ya que los niños y adolescentes deberán volver a las aulas a partir de febrero, según el calendario escolar 2026 que establece cuándo empiezan las clases este año.

El cronograma también contempla cuándo serán las vacaciones de invierno en cada provincia, como así también cuándo terminan las clases en 2026. Las fechas fueron informadas por la Secretaría de Educación de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Todas las fechas abarcan los niveles de inicial, primaria, secundaria y terciario. La primera de las provincias en volver a las aulas será Santiago del Estero el miércoles 18 de febrero, en plena temporada de calores intensos a los que está acostumbrada la región.

Mientras que la última provincia en cerrar el ciclo lectivo 2026 será en La Pampa. Por su parte, la Ciudad y Provincia de Buenos Aires ya había oficializado su cronograma y volverán a las aulas el 25 de febrero y 2 de marzo, respectivamente.

Cuándo empiezan las clases en 2026 en CABA y Provincia de Buenos Aires

En CABA las clases empezarán el 25 de febrero para el nivel primario y el 2 de marzo para el secundario. Está previsto que las mismas finalicen el 18 de diciembre.

Por su parte, los chicos volverán a las aulas en Provincia de Buenos Aires el 2 de marzo, tanto primaria como secundaria. Las clases terminarán el 18 de diciembre. En ambos distritos, las vacaciones de invierno serán del 20 al 31 de julio.

Cuándo empiezan las clases en 2026 en cada provincia

Catamarca: 2 de marzo

Chaco: 2 de marzo

Chubut: 23 de febrero

Córdoba: 2 de marzo

Corrientes: 2 de marzo

Entre Ríios: 2 de marzo

Formosa: 2 de marzo

Jujuy: 23 de febrero

La Pampa: 2 de marzo

La Rioja: 2 de marzo

Mendoza: 25 de febrero

Misiones: 2 de marzo

Neuquén: 25 de febrero

Río Negro: 2 de marzo

Salta: 2 de marzo

San Juan: 2 de marzo

San Luis: 23 de febrero

Santa Cruz: 25 de febrero

Santa Fe: 2 de marzo

Santiago del Estero: 18 de febrero

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 24 de febrero

Tucumán: 2 de marzo

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Argentina