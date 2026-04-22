Alavés vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 32 de la Liga se jugará el próximo sábado 25 de abril a las 09:00 (hora Argentina).
Así llegan Alavés y Mallorca
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
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Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
Alavés no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Real Madrid. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y 3 fueron empate. Pudo marcar 11 goles y ha recibido 11.
Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga
Mallorca sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Valencia. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Ha convertido 9 goles y ha recibido 5 en contra.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Mallorca resultó vencedor por 1 a 0.
El local está en el décimo séptimo puesto con 33 puntos (8 PG - 9 PE - 15 PP), mientras que el visitante llegó a 35 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (9 PG - 8 PE - 15 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|79
|31
|26
|1
|4
|54
|2
|Real Madrid
|73
|32
|23
|4
|5
|37
|3
|Villarreal
|61
|31
|19
|4
|8
|20
|14
|Mallorca
|35
|32
|9
|8
|15
|-9
|17
|Alavés
|33
|32
|8
|9
|15
|-12
Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 34: vs Athletic Bilbao: 2 de mayo - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Elche: 9 de mayo - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 36: vs Barcelona: 13 de mayo - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 34: vs Girona: 1 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Villarreal: 10 de mayo - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 36: vs Getafe: 13 de mayo - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Horario Alavés y Mallorca, según país
- Argentina: 09:00 horas
- Colombia y Perú: 07:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 08:00 horas