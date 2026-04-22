Google sitúa a agentes de IA en centro de su estrategia para generar ingresos en ámbito empresarial

Imagen de archivo del logo de Google Cloud en una feria comercial en Hannover Messe, en Hannover, Alemania.

El presidente ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, está intensificando su apuesta por ‌el software empresarial y ‌dijo a los inversores, en la conferencia anual sobre la nube de Google, que los agentes de inteligencia artificial —asistentes digitales similares a los humanos— son un elemento clave de su estrategia para monetizar el sector.

En la conferencia de tres días que comienza este ​miércoles en Las ⁠Vegas, Pichai y los principales ejecutivos de Google ‌tratarán de posicionar las herramientas de IA ⁠de la empresa como una ⁠infraestructura lista para la producción dirigida a los clientes empresariales, que se están convirtiendo en la fuente de ingresos ⁠más fiable del sector.

Otras empresas líderes en IA, ​como OpenAI y Anthropic, han reorientado ‌de forma agresiva sus recursos ‌hacia los clientes empresariales en los últimos meses.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Google, ⁠con sede en Mountain View (California), anunció la unificación de un conjunto de productos de IA bajo el nombre de "Gemini Enterprise". En particular, esto implica el ​cambio de ‌marca y la ampliación de Vertex AI, una herramienta que permite a los clientes de la nube seleccionar entre una variedad de modelos de IA para utilizarlos con fines empresariales.

Google ⁠también anunció un conjunto de nuevas funciones de gobernanza y seguridad para los agentes de IA. Los agentes son potentes asistentes digitales capaces de planificar, decidir y actuar de forma autónoma, un campo en rápido crecimiento que ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad, la fiabilidad y la ‌supervisión.

"Sin duda está habiendo un cambio estratégico a medida que los modelos se vuelven mucho más sofisticados", dijo el presidente ejecutivo de Google Cloud, Thomas Kurian, a Reuters en una entrevista.

El principal caso de uso de Vertex ‌AI ha pasado recientemente del "aprendizaje automático al estilo antiguo" a una repentina explosión de usuarios que crean sus propios ‌agentes de IA ⁠personalizados, señaló.

Google busca superar tanto a sus rivales tradicionales en la nube como a ​las nuevas empresas de IA, a medida que aumenta la presión para demostrar el rendimiento de la enorme inversión en IA generativa.

(Editado en español por Carlos Serrano)