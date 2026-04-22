Se enfrentan Platense y San Lorenzo por la fecha 16

El próximo viernes 24 de abril, a partir de las 21:30 (hora Argentina), San Lorenzo visita a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por el duelo correspondiente a la fecha 16 del Apertura.
Así llegan Platense y San Lorenzo
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura
Platense fue derrotado en el Único Madre de Ciudades frente a Central Córdoba (SE) por 3 a 4 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 2 y perdido 2. Le convirtieron 8 goles y tiene 4 a favor.
Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura
El anterior partido jugado por San Lorenzo acabó en empate por 0-0 ante Vélez. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 16 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Platense se quedó con la victoria por 2 a 1.
Horario Platense y San Lorenzo, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas