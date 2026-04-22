Colapinto no tuvo responsabilidad en el accidente de Bearman.

Hace unos días, Oliver Bearman brindó una entrevista al podcast Up to Speed, en la que se refirió al incidente que tuvo con Franco Colapinto en el GP de Japón, el cual trajo toda una ola de problemas para la Fórmula 1. A pesar de que el británico apuntó al pilarense como el responsable de su accidente, lo cierto es que la telemetría demostró que no hubo movimiento antinatural en el A526, lo que trasladó la culpa al reglamento técnico.

De hecho, posterior a la cita en el Circuito de Suzuka, la F1 anunció que se iban a estudiar cambios en la normativa técnica, aunque las declaraciones de Bearman volvieron a poner al piloto argentino en el ojo de la tormenta. En este contexto, fue Toto Wolff el que salió a dar su opinión al respecto durante las reuniones convocadas por la FIA, en las que directivos, equipos y pilotos se encontraron para debatir los cambios en el certamen.

“Tenemos que ver el accidente de Bearman por lo que fue. Fue un error de cálculo. Es como presionar el botón de aceleración y no frenar en una curva donde se supone que debes frenar”, afirmó el director de Mercedes. Con tales palabras, Wolff desligó a Colapinto de toda culpa y apuntó contra Bearman, quien era el que venía detrás con el modo turbo aplicado mientras que el piloto de Alpine recargaba la batería.

Además de esto, el empresario austriaco también aprovechó para responder a todos los cuestionamientos que hubo sobre la seguridad de los pilotos bajo el reglamento actual, remarcando que, aunque la seguridad debe ser la máxima prioridad, necesitan brindar un buen espectáculo. De ahí que Wolff considere que la idea es reducir los riesgos lo máximo posible, pero sin desbaratar el show para los fanáticos.

“Se trata de comprender qué efectos tienen esos sistemas en el coche y cómo podemos reducir los riesgos, en vez de fijarnos en la ventaja o desventaja personal que supone que se cambien o no ciertas normas”, agregó. Cabe mencionar que incluso desde Haas consideraron que Franco no tuvo culpa en su accidente con Bearman, de manera que el inglés quedó desacreditado por duplicado con sus declaraciones en contra del argentino.

Wolff es uno de los principales accionistas de Mercedes.

¿Cuándo corre Colapinto en la F1?

Sin actividad este mes, la Fórmula 1 volverá en el fin de semana del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, que se disputará en el Circuito Internacional de Miami. Allí, Colapinto afrontará la segunda sprint de la temporada, además de que necesitará mejorar sus tiempos en la clasificación, el punto débil que condicionó sus resultados en las carreras disputadas hasta el momento en lo que va del año.