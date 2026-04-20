Franco Colapinto visitará la Argentina esta semana con una exhibición en el barrio porteño de Palermo, donde correrá a bordo del E20 que usó Renault en la F1 2012 en un circuito de 2 kilómetros que se armará en la Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento. Se espera que haya miles de fanáticos, por lo que habrá cortes programados desde este miércoles 22 hasta el 29 de abril.

Los organizadores del evento explicaron que las restricciones se deben al montaje del circuito urbano y de las estructuras necesarias para montar el Road Show Buenos Aires 2026, cuya jornada principal será el domingo 26, día en que se realizará la exhibición.

Para asistir al evento de Colapinto se debía adquirir una entrada (hoy agotadas) a través del sitio Enigma Tickets. El cronograma de cortes inicia a las 9 horas de este miércoles 22.

Mapa de cortes por el show de Franco Colapinto

Del miércoles 22 al domingo 26: desde las 9 horas habrá corte total en la avenida Iraola, entre la avenida Sarmiento y la avenida Infanta Isabel, por el montaje del escenario principal.

Mientras que el jueves 23 habrá cortes de las 2 en:

Corte de contracarril y de la bicisenda norte en la avenida del Libertador, entre la avenida Intendente Bullrich y la avenida Casares.

Corte del carril sur de la avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares.

Corte del primer y segundo carril sur de la avenida del Libertador, entre la avenida Sarmiento y Casares.

Corte del primer carril del lado norte de la avenida Sarmiento, entre la avenida Presidente Figueroa Alcorta y la avenida del Libertador.

Uso de carriles para estacionamiento de producción en la avenida Colombia y la avenida Adolfo Berro.

El viernes 24 desde las 20 habrá una ocupación del carril lindero al Monumento a los Españoles para la instalación de pantallas LED. Y el sábado 25 habrá un corte total desde las 8 en avenida Sarmiento, entre la avenida Santa Fe y la avenida Presidente Figueroa Alcorta, y desde las 16 en:

Corte total en la avenida del Libertador, entre la avenida Intendente Bullrich y la avenida Casares.

Corte total en la avenida Sarmiento, entre la avenida Presidente Figueroa Alcorta y la avenida Colombia.

Corte total en las calles Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche, en el tramo comprendido entre Juan F. Seguí y la avenida del Libertador.

Corte total en el cuadrante delimitado por la avenida Infanta Isabel, la avenida Iraola y la avenida Presidente Pedro Montt.

El domingo 26, día de la exhibición el mapa de cortes quedará de la siguiente manera desde las 7 hasta las 18:

Corte total en la avenida Sarmiento, entre la avenida Santa Fe y la avenida Presidente Figueroa Alcorta.

Corte total en la avenida del Libertador, entre Ugarteche y Jerónimo Salguero.

Corte total en la avenida Adolfo Berro, entre la avenida Casares y la avenida Sarmiento.

Corte total en la avenida Cerviño, entre Bullrich y Colombia, y entre Salguero y República de la India.

Corte total en Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, entre la avenida del Libertador y la avenida Cerviño.

Los cortes que continuarán hasta el miércoles 29 en:

Avenida Infanta Isabel, entre la avenida del Libertador y la avenida Presidente Pedro Montt, por la instalación de módulos de oficina y áreas de backstage habrá un corte total.

El operativo incluye un vallado perimetral que abarca la Plaza Seeber, el Parque Almirante González Fernández, la Plaza Holanda, el Parque Tres de Febrero y la Plaza Sicilia.

Vecinos, peatones y ciclistas: información a tener en cuenta

No está permitido el acampa en las plazas Sicilia y Seeber, ni la venta ambulante en la zona. Desde la noche del jueves 23 estará habilitado un corredor seguro para peatones y ciclistas sobre las veredas, con control de seguridad.

El acceso peatonal a las calles que están incluidas en el trazado de la pista quedará restringido desde la noche del sábado 25. También habrá un corte peatonal, quedan exceptuados los vecinos, en Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro y Kennedy, entre la avenida del Libertador y Juan Francisco Seguí; y en República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche, entre la avenida del Libertador y Juan Francisco Seguí.

Los residentes podrán acceder a los sectores preferenciales para vecinos con la presentación de su DNI con domicilio en la zona, en la avenida del Libertador, entre Sinclair y Kennedy, y entre República de la India y República Árabe Siria.