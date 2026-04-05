Colapinto correrá con el E20 ploteado por Alpine.

Ante la falta de actividades en la Fórmula 1 tras la cancelación de los GPs de Baréin y Arabia Saudita a causa del conflicto bélico en Oriente Medio, Franco Colapinto aprovechó para organizar una visita a Argentina. Hace unos días, se hizo oficial que el pilarense realizará una exhibición en el barrio porteño de Palermo, donde correrá a bordo del E20 que usó Renault en la F1 2012 en un circuito de 2 kilómetros que se armará en la Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento.

El evento denominado “Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026” se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril, por lo que la preventa de las entradas comenzará este lunes 6 a través del sitio Enigma Tickets. Dicha preventa será exclusiva en la Argentina para aquellos que posean la tarjeta de crédito de Mercado Pago, uno de los principales patrocinadores de la exhibición junto a marcas como YPF, Latin Securities, Claro, Motorola, PAX Assistance, entre otras.

De hecho, esta opción permitirá abonar la entrada hasta en tres cuotas sin interés y estará disponible a partir de las 16 horas, mientras que la venta general arrancará el martes a la misma hora y tendrá todos los medios de pago habilitados. Ahora bien, lo que respecta a precios todavía no ha sido aclarado, pero se sabe que habrá cuatro tipo de accesos, lo que hará variada la experiencia.

Para comenzar, habrá un sector abierto y gratuito, pero se sabe de otros tres que serán pagos, aunque no se especificaron montos ni más datos al respecto. Entre estos, habrá sectores exclusivos para la venta tales como fan zone, grandstands y hospitality con acceso diferenciado que brindará una vista única a la pista, que se estima que tendrá la entrada más cara que se ponga a disposición.

Y es que el espacio de hospitality brindará acceso al Garage Tours, que dará acceso a boxes, mientras que la fan zone se restringirá a actividades de entretenimiento, con diversas propuestas por cada patrocinador y espacios interactivos. En cuanto a los pasos a seguir para comprar una entrada, lo primero será ingresar a Enigma Tickers e iniciar sesión o registrarse en caso de no tener cuenta, mientras que después se elegirá el sector y tipo de entrada, se agregará al carrito y se procederá a abonar con el medio de pago elegido.

Una vez acreditado el pago, el usuario recibirá un mail de confirmación, lo que dará por finalizada la operación. Cabe mencionar que las entradas no se entregarán en forma física, sino de manera digital tiempo después, por lo que será necesario tener instalada la aplicación de Enigma Tickets para acceder a los tickets de ingreso.

Así será el recorrido de Colapinto en Palermo.

¿Por dónde se podrá ver la exhibición?

Además de la experiencia en vivo en el barrio de Palermo, la exhibición de Colapinto en Buenos Aires también será transmitida en directo vía streaming a través de Disney+. Eso sí, solamente los usuarios que posean el plan Premium podrán acceder a este contenido.