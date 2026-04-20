Así fue el medido festejo de Franco Colapinto por la victoria de Boca en el Superclásico

Colapinto es un hincha apasionado de Boca.

A una semana de su visita a Buenos Aires para la exhibición en el barrio porteño de Palermo, Franco Colapinto pudo disfrutar de un buen fin de semana antes de iniciar su viaje a Argentina. Como reconocido hincha de Boca Juniors, era sabido que el piloto de Alpine iba a pasarse el domingo pegado al televisor para ver el Superclásico del fútbol argentino, que se disputó en el Estadio Monumental de Núñez.

Para el piloto argentino, el domingo tuvo un cierre de lujo, ya que el cuadro xeneize ganó por 1-0 con gol de Leandro Paredes desde los doce pasos, además de que terminó con el invicto de “Chacho” Coudet como DT del “Millonario”. Ni bien terminado el partido, Franco compartió un posteo en sus redes sociales en el que celebró la victoria de su equipo, aunque de una manera bastante medida.

A través de una story de Instagram, el pilarense subió una foto de su televisor, que mostraba el resultado final en el marcador y los festejos del plantel azul y oro en el campo de juego. Para acompañar la imagen, Colapinto no agregó ningún texto, sino que se limitó a poner algunos emojis con los que mostró su admiración por el equipo de Claudio Úbeda: un corazón azul, un corazón amarillo y una corona.

En la imagen también pudieron apreciarse otros elementos, no relacionados con el partido, pero que hacen al hogar del piloto. Debajo de la televisión, se encuentran algunos cascos con los que compitió el argentino en la F1 y otros certámenes, mientras que por arriba están exhibidos los trofeos que ganó en las categorías inferiores, quedando la tele enmarcada entre estos dos elementos.

Por otro lado, es posible que Franco no haya querido celebrar demasiado el triunfo debido a la proximidad de su visita a Buenos Aires, ya que es altamente probable que varios fans del equipo de Núñez también vayan a verlo. Cabe mencionar que el pilarense conducirá un Lotus E20 con motor V8, uno de los mejores monoplazas que tiene la fábrica de Enstone para las exhibiciones.

Así celebró Franco la victoria de Boca.

¿Dónde será la exhibición?

Franco Colapinto recorrerá un circuito urbano de aproximadamente 2 kilómetros en Palermo, pasando por la Avenida del Libertador cerca del Monumento a los Españoles y la Avenida Sarmiento. A lo largo del trazado, los fans podrán acceder de manera gratuita para observar parados, mientras que los pocos afortunados que pudieron sacar las entradas estarán sentados en el sector preferencial y con acceso a las tiendas oficiales.