Briatore fue el responsable del fichaje de Colapinto.

Flavio Briatore es uno de los personajes más polémicos en la Fórmula 1, sobre todo por el incidente en el GP de Singapur 2008, cuando mandó a chocar a uno de sus pilotos para beneficiar a Fernando Alonso. De hecho, ese plan fue el causante de su expulsión de la máxima categoría tiempo después cuando se dio a conocer la orden de equipo, pero eso no le impidió volver a mediados del 2024 como asesor de Alpine.

Desde esa posición, el empresario italiano impuso el fichaje de Franco Colapinto, quien ahora se ha convertido en piloto titular de la F1 después de haber sido el reemplazante de Jack Doohan en la temporada pasada. Ahora bien, con los antecedentes que maneja Briatore, su unión con el piloto argentino no ha agradado a aquellos que conocen su pasado, en especial a Nelson Piquet Jr., el expiloto que recibió la orden de estamparse contra los muros del Circuito de Marina Bay.

En una reciente entrevista con Soy Motor, el brasileño señaló que tener al italiano como su manager terminó siendo negativo para su carrera, una situación que no debería repetirse con el pilarense. “La mayor diferencia entre Franco y yo es que, estoy casi seguro, de que él tiene su mánager. Le rodea buena gente, el mayor error para mí fue tener a Flavio como mánager, como mentor”, comenzó Piquet Jr.

Para el hijo del tricampeón del mundo, el haber depositado toda su confianza en Briatore lo perjudicó considerablemente y limitó su paso por la F1, en la que ni siquiera llegó a completar dos temporadas. “Debimos tener a alguien que nos aconsejara, que protegiera mis intereses. Él tenía seis, siete u ocho pilotos, yo era solo un número del juego. Él hacía lo que necesitaba con el puzzle para tener un beneficio mayor”, agregó.

A diferencia de “Nelsinho”, Colapinto tiene sus representantes que lo acompañan desde las categorías inferiores y lo acompañaron en su debut con Williams y en su presente con Alpine. Por ello, el brasileño añadió: “Si Franco tiene a su alrededor a las personas adecuadas, que miren por sus intereses, creo que es lo más importante. Cuando estás en una agencia con muchos deportistas, no eres la prioridad”.

Piquet Jr. denunció la orden de Briatore a la FIA.

¿Cuándo corre Colapinto en la F1?

Sin actividad este mes, la Fórmula 1 volverá en el fin de semana del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, que se disputará en el Circuito Internacional de Miami. Allí, Colapinto afrontará la segunda sprint de la temporada, además de que necesitará mejorar sus tiempos en la clasificación, el punto débil que condicionó sus resultados en las carreras disputadas hasta el momento en lo que va del año.