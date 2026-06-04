FOTO DE ARCHIVO. Una densa columna de humo se eleva desde el sur de Líbano, tras los ataques israelíes, tal como se observa desde Nabatie, Líbano

Líbano e Israel dijeron el miércoles que habían acordado la aplicación de un alto el ‌fuego tras las negociaciones ‌en Washington destinadas a poner fin al conflicto que estalló en paralelo a la guerra en Irán.

El alto el fuego está condicionado a un cese completo del fuego por parte de la milicia Hezbolá, alineada con Irán, y a la evacuación de ​todos sus operativos ⁠del sector al sur del Litani, según un ‌comunicado conjunto difundido con Estados Unidos.

"Las dos ⁠partes acordaron, con la orientación ⁠de Estados Unidos, avanzar rápidamente en la creación de zonas piloto en las que las Fuerzas Armadas libanesas asumirán ⁠el control exclusivo del territorio, con exclusión ​de todos los actores no estatales", ‌dijeron.

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Israel y Líbano ya habían ‌acordado previamente un cese de hostilidades en abril, ⁠que luego fue prorrogado en mayo, pero la violencia ha continuado.

Ataques israelíes con drones mataron al menos a seis personas en el sur de Líbano ​y tuvieron ‌como objetivo un automóvil al sur de Beirut el miércoles, dijeron fuentes de seguridad libanesas. Israel dijo que interceptó una aeronave hostil probablemente lanzada por Hezbolá.

Un acuerdo mediado por Estados ⁠Unidos y anunciado el lunes había llevado a Israel a abstenerse de atacar los suburbios del sur de Beirut controlados por Hezbolá, y al grupo respaldado por Irán a detener los ataques transfronterizos.

Israel invadió Líbano en marzo en persecución de Hezbolá, que disparaba a través de ‌la frontera en apoyo de Teherán.

Irán ha dicho que no aceptará un acuerdo para poner fin al conflicto con Estados Unidos e Israel, iniciado a finales de febrero, a menos que un alto el fuego cubra también ‌Líbano.

Líbano e Israel acordaron el miércoles mantener nuevas negociaciones directas para generar confianza y resolver otros asuntos pendientes.

Ambas partes ‌volverán a ⁠reunirse para celebrar conversaciones políticas y de seguridad durante la semana del 22 de ​junio, con miras a un acuerdo integral, según el comunicado.

Con información de Reuters