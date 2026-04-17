El coche semideportivo de lujo que Alpine le prestó a Franco Colapinto durante su estadía en Inglaterra: “Quiero uno”

Colapinto participó de unos test en Silverstone.

Sin acción en la Fórmula 1 debido a la cancelación de los GPs de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Oriente Medio, Alpine ha dispuesto aprovechar el mes sin actividades para continuar con los trabajos sobre el A526. De ahí que Franco Colapinto haya participado esta semana del día de filmación en el Circuito de Silverstone, donde recorrió 200 kilómetros al mando del monoplaza, aunque sobre neumáticos de demostración.

Para el piloto argentino, esto se traduce en un entrenamiento para no perder ritmo, mientras que el equipo galo rescata información que podría ser importante para el desarrollo del coche, que recién volverá a correr a inicios de mayo. Ahora bien, por fuera de lo que hizo Colapinto en pista, lo curioso es que la escudería francesa le prestó un lujoso auto semideportivo para que pueda trasladarse por Inglaterra.

Se trata del Alpine A390, un coche eléctrico fabricado en Francia que cuenta con un sistema de tres motores eléctricos que ofrecen tracción total y pueden alcanzar los 400 caballos de fuerza. Equipado con la tecnología Alpine Active Torque Vectoring, el semideportivo brinda una sensación de ligereza, estabilidad y agilidad admirables, según reveló una reseña publicada por MadridPress tras su lanzamiento en 2025.

De acuerdo con la información oficial del fabricante, el A390es capaz de llegar hasta los 470 CV y 824 Nm, además de que puede pasar de cero a 100 km/h en tan solo 3.9 segundos. En cuanto a la batería, su capacidad es de 89 kWh, cuenta con carga rápida y ofrece 557 kilómetros de autonomía, lo que permite un uso diario por la ciudad, pero también habilita a algunas horas de carretera.

Por si fuera poco, el volante cuenta con un botón rojo para activar el modo overtake, el mismo que tiene el A526, que permite llegar a las máximas prestaciones del vehículo por diez segundos. De ahí que Colapinto se haya mostrado contento de haber manejado este coche para trasladarse al trazado de Silverstone, tanto que incluso dejó saber que le gustaría tener un ejemplar de este modelo: “Quiero uno así en mi casa. Es eléctrico, salvás al planeta”.

Así es el A390 que Alpine le prestó a Colapinto.

Colapinto podría recibir la visita de Messi

La Fórmula 1 volverá el fin de semana del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, lo que despertó toda una ola de expectativa ante la posibilidad de que Lionel Messi visite a Franco Colapinto en el paddock. Consultado al respecto debido a que estará en Florida durante esos días, el capitán de la Selección Argentina afirmó: “Si no pasa nada, por supuesto. Me encantaría visitar a Franco en el box. Podría el domingo”.