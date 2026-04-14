El italiano fue clave para la continuidad del argentino.

Con todas las polémicas que girarono a su alrededor, no hay dudas de que Flavio Briatore es una de las personalidades más importantes de la Fórmula 1, recordado por haber descubierto a campeones de la talla de Michael Schumacher y Fernando Alonso. De ahí que el hecho de que le haya puesto la vista a Franco Colapinto a finales del 2024 haya sido clave para que el pilarense pueda seguir en la máxima categoría.

Después de algunas carreras con Williams en la segunda mitad de aquel año, el empresario italiano, que había vuelto a la sede de Enstone, confirmó su interés por el piloto argentino y finalmente lo fichó a inicios del 2025. Como resultado de las reuniones y del interés de Briatore, Franco le tomó mucho cariño al asesor de Alpine, que este domingo cumplió sus 76 años y recibió el saludo de sus pilotos del equipo galo.

Como era de esperarse, el mensaje del pilarense no podía faltar, ya que desde la escudería francesa se difundió un video con el saludo de la dupla para el italiano. “Te deseo un cumpleaños muy feliz. Para mí es un enorme placer trabajar bajo tu guía”, comenzó Colapinto, que también vaticinó una buena temporada para Alpine en la máxima categoría y destacó la dedicación de los empleados en la fábrica.

“Estoy muy convencido de que este será un gran año para todos nosotros, para todo el equipo. Están trabajando muy bien, empujando tanto que todo avanza en gran parte”, agregó Franco. Claro que también hubo lugar para la parte más sentimental del argentino, que sabe de la importancia que tuvo el italiano para su regreso a la F1, incluso en un momento en el que Alpine tenía confirmada la participación de Jack Doohan para todo 2025.

“Quiero agradecerte por confiar en mí y por empujarme siempre a trabajar más duro, especialmente en los momentos difíciles. Siempre has sido una persona muy importante en mi vida. Sigamos adelante”, cerró el pilarense. Por su parte, Pierre Gasly replicó los comentarios de su compañero, aunque resaltó que espera darle el regalo de cumpleaños ideal dentro de poco tiempo: “Espero poder traerte una victoria pronto”.

Briatore se mantiene cerca de sus dos pilotos.

Lo que debe mejorar Colapinto en Miami

Uno de los principales factores que perjudicó a Colapinto en el GP de Japón fue el resultado de la clasificación, un aspecto que fue destacado por Flavio Briatore después de la carrera. “Para Franco, el resultado del sábado fue un factor limitante y significó que siempre estuviera luchando por los puntos en la carrera. El objetivo debe ser que se coloque en una mejor posición para competir con más intensidad en las próximas carreras”, declaró el asesor de Alpine en la zona mixta.